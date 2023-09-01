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    4. Bu kuş özel olarak eğitilmiş! Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor... Sosyal medyada olay oldu

    Bu kuş özel olarak eğitilmiş! Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor... Sosyal medyada olay oldu

    01.09.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’de sahibi tarafından özel olarak eğitilen bir kuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Evde açık bırakılan pencereden dışarı çıkan kuş birkaç saat sonra ağzında parayla eve geri girdi ve komodinin çekmesini açarak parayı diğerlerinin yanına bıraktı. Viral olan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.

    Çin’de kaydedilen bir görüntü Reddit’te paylaşılınca sosyal medyanın ilgisini çekti. 13 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntülerde bir kuşun açık olan pencereden dışarı çıktığı ve gagasında parayla geri döndüğü anlar yer aldı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin ardından sahibinin kuşa verdiği özel eğitimi merak etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kuşa nereden ulaşabiliyoruz? 2 tane talep ediyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu paraların büyük bölümünün sokak satıcılarının tezgahlarından alındığını düşünüyorum” yorumunu ekledi.

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