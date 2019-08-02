'Bu makineye atılır mı?' derdine son! İşte makineye atılmaması gerekenler

Bazen o kadar yorgun ve üşengeç oluyoruz ki… Her şeyi bulaşık makinesine atmak bizim için en muhteşem yol oluyor. Ama bazı zamanlarda bu seçtiğimiz yol aslında en hatalı yollardan biri oluyor. Ne yazık ki elimize ne gelirse atmaya alıştığımız bulaşık makinesi bazı ürünler ve eşyalarda bize sağlıksız geri dönüşümde bulunabiliyor.
Kabul etmeliyiz ki tamamen elde bulaşık yıkamaktan kurtulamayacağız!
İŞTE BULAŞIK MAKİNESİNE ATMAMANIZ GEREKENLER
Özellikle de özenerek aldığınız çeyizlik porselen takımlarınızı makineye atmamalısınız. Üzerindeki desenler çok daha çabuk yıpranır ve zaman içerisinde kalitesi azalır.
Termos bardaklar veya termos özelliği olan hiçbir şeyi bulaşık makinesinde yıkamamalısınız. Termos özelliği azalır ve verdiğiniz onca para boşa gider.
Plastik mutfak eşyaları da bulaşık makinesine girdiğinde yüksek ısı nedeniyle kanserojen üretmeye başlıyor ve sağlığınızı tehdit ediyor. Ayrıca yumuşak plastik ve silikon malzemeler ise yükse ısı ve tazyikli su nedeniyle formu ve görünüşü değişebiliyor.
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