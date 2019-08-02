KADIN

'Bu makineye atılır mı?' derdine son! İşte makineye atılmaması gerekenler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 02.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Bulaşık makinesi hayat kurtaran ev aletlerinden biri evet, ama her şeyi bulaşık makinesinde yıkamak elbette doğru değil!

'Bu makineye atılır mı?' derdine son! İşte makineye atılmaması gerekenler

Bazen o kadar yorgun ve üşengeç oluyoruz ki… Her şeyi bulaşık makinesine atmak bizim için en muhteşem yol oluyor. Ama bazı zamanlarda bu seçtiğimiz yol aslında en hatalı yollardan biri oluyor. Ne yazık ki elimize ne gelirse atmaya alıştığımız bulaşık makinesi bazı ürünler ve eşyalarda bize sağlıksız geri dönüşümde bulunabiliyor.

Kabul etmeliyiz ki tamamen elde bulaşık yıkamaktan kurtulamayacağız!

İŞTE BULAŞIK MAKİNESİNE ATMAMANIZ GEREKENLER

  • Yapışmaz tavalar kesinlikle elde yıkanmalıdır. Çünkü bulaşık makinesine atılan yapışmaz tavalar zamanla etkisini yitiriyor ve yapışmaz özelliğini kaybediyor. O yüzden bu tavaları elde yıkamaya devam.

4

  • Özellikle de özenerek aldığınız çeyizlik porselen takımlarınızı makineye atmamalısınız. Üzerindeki desenler çok daha çabuk yıpranır ve zaman içerisinde kalitesi azalır.

  • Tahta mutfak malzemeleri de yine bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekenler arasında. Kesme tahtaları, tahta kaşıkları elde yıkamak en sağlıklısı.

1

  • Termos bardaklar veya termos özelliği olan hiçbir şeyi bulaşık makinesinde yıkamamalısınız. Termos özelliği azalır ve verdiğiniz onca para boşa gider.

  • Plastik mutfak eşyaları da bulaşık makinesine girdiğinde yüksek ısı nedeniyle kanserojen üretmeye başlıyor ve sağlığınızı tehdit ediyor. Ayrıca yumuşak plastik ve silikon malzemeler ise yükse ısı ve tazyikli su nedeniyle formu ve görünüşü değişebiliyor.

  • Çeyizlik çatal bıçak takımlarınız da makinede yıkamamanız gerekenlerden. Zamanlar paslanabilir ve dalga dalga lekenebilir.
PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Tek bir sırrı var! Artık kara kara düşünmeyeceksinizTek bir sırrı var! Artık kara kara düşünmeyeceksiniz
Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulunYatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekenler bulaşık makinesi tahta kaşık yıkamak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun

Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hamam böceğinden kurtulamanın yolları

Hamam böceğinden kurtulamanın yolları

Tülleri yıkarken 2 kaşık şeker ekleyin bakın neler oluyor

Tülleri yıkarken 2 kaşık şeker ekleyin bakın neler oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu temizlik sırlarıyla artık vaktimizi kendimize ayırıyoruz

Tek bir sırrı var! Artık kara kara düşünmeyeceksiniz

Sabah kalktığınızda kaşınıyorsanız nedeni yatak böcekleri olabilir! Kurtulmanın doğal yollarını deneyin

Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun

Diş fırçanızı banyo dolabında saklıyorsanız dikkat!

Diş fırçanızı banyo dolabında saklıyorsanız dikkat!

Klozet temizlemek artık kabus olmayacak bu 3 hızlı ve kolay yöntemi deneyin

Klozet temizlemenin 3 kolay yolu

İnatçı ruj lekelerini çıkarmanın etkili ve 3 kolay yolu

Çözüm sandığınızdan daha kolay!

Önce makinede, sonra elde yıkadı ortaya çıkan manzara şoke etti

Şaşkına çevirdi! Makineden çıkan çamaşır gerçekten temiz mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.