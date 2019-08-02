'Bu makineye atılır mı?' derdine son! İşte makineye atılmaması gerekenler

Bazen o kadar yorgun ve üşengeç oluyoruz ki… Her şeyi bulaşık makinesine atmak bizim için en muhteşem yol oluyor. Ama bazı zamanlarda bu seçtiğimiz yol aslında en hatalı yollardan biri oluyor. Ne yazık ki elimize ne gelirse atmaya alıştığımız bulaşık makinesi bazı ürünler ve eşyalarda bize sağlıksız geri dönüşümde bulunabiliyor.

Kabul etmeliyiz ki tamamen elde bulaşık yıkamaktan kurtulamayacağız!

İŞTE BULAŞIK MAKİNESİNE ATMAMANIZ GEREKENLER

Yapışmaz tavalar kesinlikle elde yıkanmalıdır. Çünkü bulaşık makinesine atılan yapışmaz tavalar zamanla etkisini yitiriyor ve yapışmaz özelliğini kaybediyor. O yüzden bu tavaları elde yıkamaya devam.

Özellikle de özenerek aldığınız çeyizlik porselen takımlarınızı makineye atmamalısınız. Üzerindeki desenler çok daha çabuk yıpranır ve zaman içerisinde kalitesi azalır.

Tahta mutfak malzemeleri de yine bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekenler arasında. Kesme tahtaları, tahta kaşıkları elde yıkamak en sağlıklısı.