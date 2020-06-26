Bu maske tarifleri kırışıklık ve kaz ayaklarını yok ediyor! Yumurta beyazı, muz...

Gözlerin yanından dışa doğru yayılan çizgilere halk arasında kaz ayağı ismi verilir. Yaşla birlikte oluşmaya başlayan kaz ayaklarını sürekli mimik yapmak, güneş ve stres gibi olumsuz durumlar da tetikleyebilir. Göz çevresindeki derinin elastikiyetini kaybetmesi ve kollajen miktarının azalması nedeniyle kaz ayakları belirginleşir. Fakat estetik müdahaleye gerek duymadan kaz ayaklarından kurtulmak mümkün! Aşağıdaki birkaç kolay adım sayesinde kaz ayağı derdine son veriyoruz...

KIRIŞIKLIKLAR VE KAZ AYAKLARINI YOK EDEN MASKE TARİFLERİ

Doğru cilt bakım ürünlerini kullanarak ve cildinizi besleyerek rahatsızlık duyduğunuz kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Üstelik bunu her zaman elinizin altında bulunan malzemeler ile yapabilirsiniz.

YUMURTA BEYAZI

Yumurta beyazı içerisinde bulunan protein sayesinde hasarlı dokuların hızla onarılmasını sağlayarak cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Cildin sıkılaşmasını sağlayan yumurta beyazı, hücre yenilenmesine de gözle görülür bir katkı sağlar.

1 yumurtanın beyazını ve sarısını ayrın. Bir fırça yardımıyla yumurta beyazını gözlerinizin dışına ve elmacık kemiklerinize uygulayın. 15-20 dakika boyunca bekletin. Ardından soğuk suyla durulayın.