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Bu maske tarifleri kırışıklık ve kaz ayaklarını yok ediyor! Yumurta beyazı, muz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her yaşın ayrı bir güzelliği ve tadı olduğunu biliyoruz. Yıllandıkça şarap gibi güzelleşen hanımefendilerin her bir çizgisinde derin anlamlar ve anılar saklı. Sadece hanımefendilerin mi? Siz değerli beyefendilerimizde de aynı durum geçerli. Ancak yaş ilerledikçe gülen gözlerin ardından kaz ayakları oluşmaya başlar. Estetik açıdan rahatsız eden bu görüntüden kurtulmak ise artık çok kolay!

Bu maske tarifleri kırışıklık ve kaz ayaklarını yok ediyor! Yumurta beyazı, muz...

Gözlerin yanından dışa doğru yayılan çizgilere halk arasında kaz ayağı ismi verilir. Yaşla birlikte oluşmaya başlayan kaz ayaklarını sürekli mimik yapmak, güneş ve stres gibi olumsuz durumlar da tetikleyebilir. Göz çevresindeki derinin elastikiyetini kaybetmesi ve kollajen miktarının azalması nedeniyle kaz ayakları belirginleşir. Fakat estetik müdahaleye gerek duymadan kaz ayaklarından kurtulmak mümkün! Aşağıdaki birkaç kolay adım sayesinde kaz ayağı derdine son veriyoruz...

KIRIŞIKLIKLAR VE KAZ AYAKLARINI YOK EDEN MASKE TARİFLERİ

Doğru cilt bakım ürünlerini kullanarak ve cildinizi besleyerek rahatsızlık duyduğunuz kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Üstelik bunu her zaman elinizin altında bulunan malzemeler ile yapabilirsiniz.

YUMURTA BEYAZI

Yumurta beyazı içerisinde bulunan protein sayesinde hasarlı dokuların hızla onarılmasını sağlayarak cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Cildin sıkılaşmasını sağlayan yumurta beyazı, hücre yenilenmesine de gözle görülür bir katkı sağlar.

1 yumurtanın beyazını ve sarısını ayrın. Bir fırça yardımıyla yumurta beyazını gözlerinizin dışına ve elmacık kemiklerinize uygulayın. 15-20 dakika boyunca bekletin. Ardından soğuk suyla durulayın.

ALOE VERA

Aloe vera içeriğinde bulunan antioksidan özelliğiyle cildi yumuşatır ve iyileştirir. Kırışıklara yol açan serbest radikallerle savaşan aloe vera, vitamin ve mineral yüklüdür.

Aloe veranın jel kısmını dikkatli bir şekilde çıkarın. Temiz bir pamuk parçasını bu jele batırın ve kaz ayaklarının olduğu bölgeye bastırın. 4-5 dakika boyunca bekletin ve soğuk su yardımıyla kuruyan jeli yüzünüzden temizleyin.

PAPAYA

Bir dilim soyulmuş papayı kaz ayaklarının yoğunlukta olduğu bölgenin üzerinde 30 dakika boyunca gezdirin. Ardından kuruması için bekleyin. Soğuk suyla pres uygulayarak yüzünüzü arındırın.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay poşetlerini demledikten sonra soğuması için buzdolabına koyun. Ardından gözlerinizin üzerine yerleştirin ve kaz ayaklarına doğru poşeti hareket ettirin. Bu işlem yüzünüzdeki kan akışının hızlanmasını sağlarken kaz ayaklarının yok edilmesine de yardımcı olur.

PATATES DİLİMLERİ

Patatesleri yıkadıktan sonra yuvarlak olacak şekilde kesin. Gözünüze patatesleri yerleştirerek 10 dakika boyunca bekletin. Ardından ılık suyla yüzünüzü temizleyin.

MUZ+PORTAKAL SUYU+YOĞURT

1 adet muzu, 1 tatlı kaşığı portakal suyu ve 1 tatlı kaşığı yoğurt ile karıştırın. Kaz ayaklarının olduğu bölgeye ve göz altınıza bu karışımı sürün. 10-15 dakika bekledikten sonra soğuk suyla yıkayın.

LİMON SUYU+BAL

1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın. 15-20 dakika boyunca bekletin ve ılık suyla yıkayın.

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