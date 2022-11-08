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  4. 'Bu nasıl elbise?' dedirtti! Eteğinin önü ve arkası açıktı

'Bu nasıl elbise?' dedirtti! Eteğinin önü ve arkası açıktı

08.11.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile kısa bir süre birlikte olan oyuncu Julia Fox bu ilişki sonrası oldukça popüler oldu. İlginç tarzıyla sık sık gündeme gelen Fox CFDA Moda Ödülleri gecesinde tuhaf kesimli iç çamaşırını açıkta bırakan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

'Bu nasıl elbise?' dedirtti! Eteğinin önü ve arkası açıktı

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile bir süre aşk yaşayan Julia Fox yine katıldığı gecede fark yarattı. CFDA Moda Ödülleri'ne gelen Fox gri saçları ve ilginç elbisesiyle dikkat çekti.

Siyah elbisesinde göğüslerini ve belden aşağısının bir kısmını açıkta bırakan Julia Fox herkesi kendine baktırmayı başardı.

Fox fütüristik göz makyajı yaparken dekoltesini, karın kaslarını ve tonlu bacaklarını ortaya çıkaran tuhaf bir siyah dekolte elbisesiyle poz verdi.

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Güzel isim bol bol poz verirken sırtındaki dövmeleri de göstermeyi ihmal etmedi.

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PENİS YANITI

Julia Fox geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "Erkeklerin fikir sahibi olmalarına izin verilmeli mi?" sorusuna "Penise sahip olmalarına bile izin verilmemeli" yanıtı vererek olay olmuştu.

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