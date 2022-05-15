Bu nasıl fetiş! Gazını kavanozlarda saklayarak yılda 250 bin sterlin kazanıyor

Britanya'nın en iyi Bengalli yetişkin yıldızı, kariyerinde gitgide yükseliyor. Genç kadın, sürekli hayranlarından gelen tuhaf isteklerle boğulduğunu söyledi. Takipçilerinin ondan kavanozlara osurup kendilerine kargolamasını istediklerini söyleyen Khan, bundan yılda yaklaşık 250.000 sterlin kazandığını anlattı.

OLDUKÇA BAŞARILI

Yasmina Khan, OnlyFans'daki içerik oluşturucular arasında ilk %0.3'lük dilimde ve Birleşik Krallık'taki en popüler Bengalce içerik üreticisi. Ayrıca Twitter'da yaklaşık 300 bin takipçisi var ve bu da çok fazla hayranı olduğu anlamına geliyor ve bu hayranlardan bazılarının Khan'dan çok tuhaf istekleri olabiliyor.

İLGİNÇ İSTEKLERİ VAR

Genç kadın, hayranlarının kavanozlara gazını bırakmasını ya da tencerelere işemesini isteyen insanlarla karşılaştığını ve hatta ayak tırnaklarını bile istediklerini anlattı. "Benden her zaman pantolon ve sutyen satmam isteniyor. Geçenlerde tozluklarıma büyük tuvaletimi yapmam ve bunu birine göndermem istendi." dedi. Yasmina gerçekten kavanoza gazını çıkarıp çıkarmadığını doğrulamadı veya reddetmedi ancak ayda yaklaşık 20-25 bin sterlin kazandığını itiraf etti.



