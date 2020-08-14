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Bu polisiye/suç dizileri gerçek hayattan uyarlanmış! Hala izlemediyseniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Her geçen gün birçok farklı konuda ve türde diziler çekiliyor. Bunlardan bazıları orijinal senaryolarıyla bazıları ise uyarlama oluşuyla dikkat çekiyor. Uyarlama yapımlar arasında en ilginç olanları ise hiç kuşkusuz gerçek hayattan ilham alanlar! Özellikle suç ve polisiye türlerindeki uyarlama yapımlar, diziseverleri kendine daha çok çekiyor.

Bu polisiye/suç dizileri gerçek hayattan uyarlanmış! Hala izlemediyseniz...

Gerçek hayattan ilham alan yapımları seviyor musunuz? O zaman yaşanmış suç hikayelerini anlatan polisiye dizilerini de mutlaka izlemelisiniz! Üstelik bu yapımlar ustaca hazırlanmış senaryoları, başarılı oyunculukları ve yönetmenlerinin sıra dışı çekim teknikleri ile izleyicileri oldukça memnun ediyor.

GERÇEK HAYATTAN UYARLAMA SUÇ/POLİSİYE DİZİLERİ

1. Orange is the New Black (IMDb: 8.1)

Konu: Piper Chapman, mutlu bir yaşam sürerken eskiden işlediği bir suç yüzünden ceza alır ve hapse girer. Buradaki yeni hayatı beklediğinden çok farklı olan Chapman, kısa sürede hem dost hem de düşman edinir. Hapishane kültürü ise ona eski hayatını sorgulatır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Laura Prepon

Yönetmen: Andrew McCarthy, Phil Abraham, Michael Trim

2. American Crime Story (IMDb: 8.4)

Konu: Her sezonunda farklı bir konunun işlendiği dizide, ilk sezon 90'lı yıllara damgasını vuran O.J. Simpson'ın cinayet davasını konu alıyor. 2. sezonda moda ikonu Gianni Versace dahil 5 kişinin katili olan Andrew Cunanan'ın hayatının dönüm noktaları anlatılıyor. 3. sezon ise Clinton ve Lewinsky skandalını işliyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta

Yönetmen: Ryan Murphy, Anthony Hemingway, Gwyneth Horder-Payton

3. Unbelievable (IMDb: 8.4)

Konu: Pulitzer ödüllü bir haberden esinlenilen bu mini dizide Marie isimli genç bir kız, tecavüze uğradığını söyleyerek şikayetçi olur. Ancak bu şikayetin sonucunda yalan söylediği gerekçesiyle kendisi suçlanır. Olaydan 3 yıl sonra Grace ve Karen isimli iki dedektif, benzer bir saldırının daha yaşandığını fark edince bu işin sırrını çözmek için araştırmalara başlar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Toni Collette, Merritt Wever, Kaitlyn Dever

Yönetmen: Lisa Cholodenko

4. Mindhunter (IMDb: 8.6)

Konu: 1970'li yılların sonlarında geçen hikayede Holden Ford ve Bill Tench, kriminal psikoloji ile ilgilenen iki FBI ajanıdır. Seri katilleri sorgulayarak davaları çözmeye ve cinayet psikolojisini anlamaya çalışan ajanlar, acımasız suçları soruştururken kriminal psikolojide çığır açarlar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

Yönetmen: David Fincher, Asif Kapadia, Tobias Lindholm, Andrew Douglas

5. Narcos (IMDb: 8.8)

Konu: Kolombiyalı bir uyuşturucu kaçakçısı olan Pablo Escobar'ın gerçek hayatından uyarlanan dizide Javier Pena, Escobar'ı yakalamakla görevlendirilen Meksikalı bir ajandır. Ancak Pablo Escobar bu kadar güçlüyken onu yakalamak ve uyuşturucu kartelini çökertmek hiç de kolay değildir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Pedro Paskal, Boyd Holbrook, Wagner Moura

Yönetmen: Jose Padilha

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