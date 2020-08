Bu polisiye/suç dizileri gerçek hayattan uyarlanmış! Hala izlemediyseniz...

Gerçek hayattan ilham alan yapımları seviyor musunuz? O zaman yaşanmış suç hikayelerini anlatan polisiye dizilerini de mutlaka izlemelisiniz! Üstelik bu yapımlar ustaca hazırlanmış senaryoları, başarılı oyunculukları ve yönetmenlerinin sıra dışı çekim teknikleri ile izleyicileri oldukça memnun ediyor.

GERÇEK HAYATTAN UYARLAMA SUÇ/POLİSİYE DİZİLERİ

1. Orange is the New Black (IMDb: 8.1)

Konu: Piper Chapman, mutlu bir yaşam sürerken eskiden işlediği bir suç yüzünden ceza alır ve hapse girer. Buradaki yeni hayatı beklediğinden çok farklı olan Chapman, kısa sürede hem dost hem de düşman edinir. Hapishane kültürü ise ona eski hayatını sorgulatır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Laura Prepon

Yönetmen: Andrew McCarthy, Phil Abraham, Michael Trim

2. American Crime Story (IMDb: 8.4)

Konu: Her sezonunda farklı bir konunun işlendiği dizide, ilk sezon 90'lı yıllara damgasını vuran O.J. Simpson'ın cinayet davasını konu alıyor. 2. sezonda moda ikonu Gianni Versace dahil 5 kişinin katili olan Andrew Cunanan'ın hayatının dönüm noktaları anlatılıyor. 3. sezon ise Clinton ve Lewinsky skandalını işliyor.