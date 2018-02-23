Japonlar şaşırtmadı! Bu sayede uzun yaşıyorlar

Sonuçta, vücudunu güçlendirmek için kendi sistemini kurduğu kendi eserini yazdı. Kitap 1927 yılında, yazar 44 yaşındayken yayınlandı. İşte 90 yıl önce dünya çapında birçok insanın beğenisi kazanan Katsuzo'nun sistemi...

Sağlıklı yaşamın sırrı bu egzersizlerden geçiyor

1 / 6 Kural 6 Hepimiz biliyoruz ki, omurilik eğriliği, iç organlarınız için çeşitli problemlere neden olabilir. Bu nedenle duruşunuzu gün boyu hatta geceleri kontrol etmek çok önemlidir. Katsuzo, omurgayı düz tutma ile boyun 2 cm uzayacağını, sindirim ve dolaşım sisteminin daha iyi çalışacağını iddia ediyor.

2 / 6 Kural 5 Japonlar, boyun skolyozunun hayat kısaltacağına inanıyor. Gün boyunca başımızı kontrol edebiliyoruz, ancak geceleri bunu yapmak daha da zor. Bu yüzden Katsuzo omurların altına sağlam bir yastık veya silindir koymayı öneriyor. İlk başta silindir rahatsızlık verecektir bu yüzden etrafına birkaç kumaş parçası sarabilirsiniz. Ama zamanla bunları tek tek çıkarın.

3 / 6 Kural 4 Sert bir yüzeye düz bir şekilde uzanın.Ellerinizi uzatın.Tabanlarınızı zemine dik olarak yerleştirin. Sol tabanı ileri ve sol elinizi yere kaldırmadan tam olarak uzatın. Aynı şeyi sağ taraf için de tekrarlayın. Ve tüm bunları iki dakika tekrarlayın. Daha sonra elleri görseldeki gibi boynunuzun altına koyun. Bacaklarınızı bir araya getirin ve ayaklarınızı hafifçe yanlara doğru açın. Ayaklarınızı sağa sola hareket ettirin. Egzersizi iki dakika tekrarlayın.

4 / 6 Kural 3 Sert ve düz bir yüzeye uzanın. Boynunuzun altına sağlam bir rulo koyun Bacaklarınızı ve kollarınızı kaldırın, dirseklerinizi ve dizlerinizi hafifçe bükün ve mümkün olduğunca rahatlayın Kollarınızı ve bacaklarınızı sallayın. Bu egzersizi 1-3 dakika tekrarlayın

5 / 6 Kural 2 Başlama pozisyonu: Sert ve düz bir yüzey üzerine uzanın ve boynunuzun altına sağlam bir rulo yerleştirin. Dizlerinizi bükün ve yerden kaldırmadan ayaklarınızla birleştirin. (Görseldeki gibi) Egzersizi 10 kez tekrarlayın. Avucunuzu bedenininize dik olarak tutun ve iki elinizin parmak uçlarına basın. Ve aynı şekilde başınızın üstüne çıkacak şekilde aynı hareketi yapın. Ayak tabanlarınızın birbirine yapıştırın ve bacakalrınızı ileri geri hareket ettirmeye başlayın.