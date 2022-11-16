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Bu sözler çok konuşulur! Apple CEO'su Tim Cook, bakın Twitter için ne dedi

16.11.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple CEO'su Tim Cook, verdiği yeni bir röportajda Twitter hakkında yorum yaptı. Apple'ın en üst düzey yetkilisi olan Tim Cook, verdiği röportajda iPhone 14'ün yeni uydu üzerinden Acil SOS özelliği, gizlilik ve Apple'daki geleceği gibi çeşitli konulara değindi. Ancak en dikkat çekici olanı Twitter'ın geleceği hakkında söyledikleriydi. Böylece Apple'ın CEO'sunun Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ı hakkındaki düşünceleri ortaya çıkmış oldu.

Bu sözler çok konuşulur! Apple CEO'su Tim Cook, bakın Twitter için ne dedi

Elon Musk'ın Twitter'ında şu sıralar çoğu şey biraz çalkantılı bir şekilde ilerliyor. Ancak günün sonunda sosyal medya platformu bugünkünden daha farklı bir zemine kavuşacak gibi görünüyor. Ünlü milyarder Musk, Twitter'ı daha iyi bir hale getirmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını kanıtlamaya çalışıyor. Musk aynı zamanda Twitter'ın uyması gereken kuralları, yasaları ve diğer şirketlerle arasını iyi tutması gerektiğini de biliyor. Twitter'ın arasını iyi tutması gereken şirketlerden biri ise, iPhone'ların işletim sistemi iOS'un ve onun uygulama mağazası App Store'un sahibi olan Apple oluyor. Apple'ın Twitter'ın geleceğine nasıl baktığı ise Tim Cook'un verdiği röportajda saklı.

TİM COOK'TAN TWITTER AÇIKLAMASI!

MacRumors'un haberine göre, Apple CEO'su Tim Cook, CBS Mornings'e verdiği yeni bir röportajda iPhone 14'ün yeni Uydu Üzerinden Acil SOS özelliği, Twitter'ın geleceği ve kendi geleceği dahil olmak üzere birçok konuya değindi. Ancak değindiği en dikkat çekici konu Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter'dı.

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Cook, Twitter'ın Tesla CEO'su Elon Musk tarafından devralınmasının ardından ilk kez son gelişmeler hakkında yorum yaptı. Twitter'daki son değişikliklerin Twitter ve Apple arasındaki ilişki ve uygulamanın App Store'daki varlığı için ne anlama geldiği sorulduğunda Cook, "Denetlemeye devam edeceklerini söylüyorlar ve bu yüzden ben de bunu yapacaklarına güveniyorum çünkü kimsenin platformunda gerçekten nefret söylemi istediğini düşünmüyorum." dedi.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk photo and Twitter logo

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İŞE ALIMLAR, iPHONE 14'ÜN UYDU ÖZELLİĞİ, APPLE'DAKİ GELECEĞİ...

Öte yandan Tim Cook aynı röportajda, Apple'ın ekonomik belirsizlik ortamında işe alımlarda bilinçli olacağını söyledi. Apple'ın CEO'su "Bu, işe alımlara devam ettiğimiz anlamına gelyor, ancak şirketin her yerinde işe alım yapmıyoruz.” dedi.

Şimdilik Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki "iPhone 14" kullanıcılarına sunulan Uydu üzerinden Acil SOS özelliğinden de bahseden Tim Cook, “Ben bir doğa yürüyüşçüsüyüm ve bu yüzden sık sık telefonların çekmediği yerlerde dolaşıyorum. Ama şimdi, telefonların çekmediği yerlerde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmak çok önemli. Saatte on beş bin mil hızla giden 100 mil uzaktaki bir uyduyla konuşabilmek harika bir duygu.” ifadelerini kullandı.

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Röportaj sırasında Cook, Apple'daki geleceğiyle ilgili bir soruya Apple'sız bir hayat düşünmek gerçekten zor." şeklinde yanıt verdi.

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