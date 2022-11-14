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Apple'ın arama motorundan kötü haber! Google'a rakip olacaktı...

14.11.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yıllardır Google'a rakip bir arama motoru geliştirmek istediği söylendi, durdu. Ancak henüz Google'a rakip diyebileceğimiz bir ürün ortaya çıkartılmadı. Yine de şirketin bu konuda çalışmalar yaptığı düşünülüyor. Öyle ki Apple'ın Spotlight'ı gün geçtikçe daha iyi bir hale getirmesi bunun bir kanıtıymış gibi sunuluyor. Fakat Apple'ın arama motoruyla ilgili gelen son haberler pek de parlak değil. Görünüşe göre Apple imzalı bir arama motoru görmemiz için önümüzde hala uzun bir vakit var.

Apple'ın arama motorundan kötü haber! Google'a rakip olacaktı...

Google, Apple'a yılda yaklaşık 15 milyar dolar ödeme yapıyor. Bu ödeme, Apple'ın cihazlarında Google'ın varsayılan arama motoru olarak kalması için yapılıyor. Fakat Apple'ın kendi cihazlarında kendi arama motorunu kullanmak istediği iddia ediliyor. Üstelik yıllar boyunca teknoloji devinin yaptığı söylenen bazı geliştirmeler bu söylentilerin daha da yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor. Fakat Apple'ın arama motoruyla ilgili gelen kötü bir haber, teknoloji dünyasına adeta damgasını vurdu.

APPLE'IN ARAMA TEKNOLOJİSİ

Apple'ın arama teknolojisinin, yetenek kaybı nedeniyle bir gerilemeyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü. Apple, 2018'de üç eski Google mühendisi tarafından kurulan bir girişim olan Laserlike'yi satın alarak bir arama motorunun gelişimini desteklemeye çalışmıştı. Ancak şimdi, Laserlike'nin kurucularının Google'a geri döndüğü bildirildi.

Google

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"EN AZ DÖRT YIL VAR"

Ekipte yer alan bir kişiye göre, şirketin Google'ın yerini alacak bir ürünü piyasaya sürmesine en az dört yıl var.

Apple'ın en az 200 çalışandan oluştuğu düşünülen arama ekibinin Spotlight, Siri Önerileri ve Siri tarafından sağlanan yanıtların arkasındaki teknolojiye güç verdiğine inanılıyor. Bu arada Apple'ın Apple Music ve App Store'da arama yapmak için bu teknolojinin kullanılması konusunu konuşmuş olabileceğinden de bahsediliyor.

Apple şu anda, Çeviri uygulaması gibi doğal dil işlemeyi kullanan uygulamalar geliştiren Apple ekipleri için veri oluşturmak gibi bazı noktalarda arama teknolojisini kullanıyor. Ekibin acil önceliklerinden birinin ise Spotlight'ı bugün olduğundan "100 kat daha fazla" sorguyu işleyebilmesi için geliştirmek olduğu söyleniyor.

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