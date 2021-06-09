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Bu sözler kime? Müge Anlı'dan olay yaratan "horoz" göndermesi: "Manasız ses duymaktansa..."

09.06.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Müge Anlı, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Ancak bugün bir istisna yaptı ve ağır bir "horoz" göndermesi paylaştı.

Bu sözler kime? Müge Anlı'dan olay yaratan "horoz" göndermesi: "Manasız ses duymaktansa..."

Müge Anlı, son dönemde sunuculuk konusunda bir marka haline gelen ender isimlerden biri oldu. Kariyerine magazin editörlüğü ve magazin yorumculuğu ile başlayan Müge Anlı, 2008'de sıra dışı bir yola saptı. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında cinayetleri çözmeye, kayıpları bulmaya ve sırları çözmeye odaklanan sunucu, bu konuda bir dedektif kadar başarılı oldu. Zamanla insanların en güvendiği ünlülerden birine dönüşen Müge Anlı, neredeyse bir "fahri polis" oldu. Yıllardır gündüz kuşağının en çok izlenen programına imza atan ünlü sunucu, bir süre önce de sosyal medyaya adım attı. Yıllarca uzak kaldığı Instagram'a girdiği ilk günde bir milyon takipçiye ulaştı ve hatırı sayılır bir rekora imza attı. Instagram'da genelde günlük hayatını, bilinmeyen hobilerini ve programa dair detayları paylaşan Müge Anlı, bugün bir istisna yaptı.

"Manasız ses duymaktansa..."

Müge Anlı

Ünlü sunucu, programına da adını veren "tatlı sert" üslubuyla biliniyor. Bazen o kadar sinirleniyor ki, programa gelenler katıldığına pişman oluyor. Belli ki, Müge Anlı yine birilerine kızmış. Çünkü kendisini izleyen bir horoz üzerinden espri yapmak yerine birilerine laf atmayı seçti.

Müge Anlı

"Manasız söz duymaktansa horoz sesi duymayı tercih ederim. En azından öteceği zamanı bilir." diyen Müge Anlı'nın sözleri epey manidar bulundu.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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