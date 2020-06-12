Bu tavsiyeleri uygularsanız bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz!

Diş sararmasının çeşitli nedenleri olduğunu söylemek mümkün. Ancak genel hatlarıyla dişin kendi rengi, tüketilen besinler ve plak oluşumuna bağlı olarak dişler sararır. Sararmış dişlerle yaşamak zorunda mısınız? Asla! İşte karşınızda dişleri bembeyaz yapan öneriler...

EVDE DİŞ BEYAZLATMA UYGULAMALARI YAPABİLİRSİNİZ

Evlerde uzun zaman geçirilen günlerin ardından doğal ürünlerle yapabilecek bakım ürünlerine yönelim arttı. Doğal ürünlerle bir saat içinde göz kamaştırıcı bir gülümsemeye sahip olmaya ne dersiniz?

KARBONAT



Karbonat, diş üzerindeki lekeleri temizlemeye yardımcı olan etkili bir yöntemdir. İlk adımda diş fırçanızı biraz ıslatın ve karbonata batırın. Üç dakika boyunca dişlerinizi karbonat ile fırçalayın. Ancak karbonat kullanırken diş minesini aşındırma özelliğini düşünerek dikkatli olmanız gerekir. Bu nedenle dişlerinizi beyazlatmak için haftada 1-2 kez bu yöntemi kullanabilirsiniz.

ÇİLEK

Çilek, folik asit bakımından zengin bir meyve olduğu için dişlerin temizlenmesine ve daha beyaz görünmesine yardımcı olur. Yemekten sonra tatlı niyetine birkaç çilek yemek, en kolay diş beyazlatma yöntemi olarak karşımıza çıkar. Çileği ezip karbonat ile karıştırarak harika bir macun yapmak da güzel bir seçim olur.