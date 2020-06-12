Bu tavsiyeleri uygularsanız bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz!

Diş sararmasının çeşitli nedenleri olduğunu söylemek mümkün. Ancak genel hatlarıyla dişin kendi rengi, tüketilen besinler ve plak oluşumuna bağlı olarak dişler sararır. Sararmış dişlerle yaşamak zorunda mısınız? Asla! İşte karşınızda dişleri bembeyaz yapan öneriler...
Evlerde uzun zaman geçirilen günlerin ardından doğal ürünlerle yapabilecek bakım ürünlerine yönelim arttı. Doğal ürünlerle bir saat içinde göz kamaştırıcı bir gülümsemeye sahip olmaya ne dersiniz?
Karbonat, diş üzerindeki lekeleri temizlemeye yardımcı olan etkili bir yöntemdir. İlk adımda diş fırçanızı biraz ıslatın ve karbonata batırın. Üç dakika boyunca dişlerinizi karbonat ile fırçalayın. Ancak karbonat kullanırken diş minesini aşındırma özelliğini düşünerek dikkatli olmanız gerekir. Bu nedenle dişlerinizi beyazlatmak için haftada 1-2 kez bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Çilek, folik asit bakımından zengin bir meyve olduğu için dişlerin temizlenmesine ve daha beyaz görünmesine yardımcı olur. Yemekten sonra tatlı niyetine birkaç çilek yemek, en kolay diş beyazlatma yöntemi olarak karşımıza çıkar. Çileği ezip karbonat ile karıştırarak harika bir macun yapmak da güzel bir seçim olur.
Dişlerinin beyazlığını korumasını istiyorsanız dişlerde leke oluşturabilecek ürünlerden uzak durmak iyi bir fikir olacaktır. Dişlerde leke yapabilecek ürünler arasında; kahve, çay, kırmızı şarap, üzüm suyu ve köri gibi yiyecek ile içeceklerden kaçınmanız sağlıklı olur.
Dişlere leke oluşturan besinleri hayatınızın sonuna kadar tüketmeyin demiyoruz. Bu besinlerden önce dişlerinize ince bir vazelin tabakası sürmek ya da içecekleri pipet ile tüketmek lekelenmeyi önler.
Kişisel bakım mağazalarına gittiğinizde birçok markanın beyazlatıcı özelliği olan macunlarına rastlarsınız. Dişlerdeki lekelerin giderilmesini sağlayan macunların içeriğinde beyazlatmak için karbon ve mavi kovarin gibi maddeler yer alır. Diş minesine zarar vermeden beyazlatan diş macunu kullanmak ise oldukça basit. Diş fırçasının üzerine leblebi büyüklüğünde diş macununu sıkın ve diş etlerine 45 derecelik açıyla tutarak küçük dairesel hareketlerle dişlerinizi fırçalayın.
Beyazlatıcı diş bantları, dişlerin daha beyaz görünmesine yardımcı olan peroksit jellerden oluşur. Eczane ve kişisel bakım mağazalarında reçetesiz olarak satılan beyazlatıcı diş bantlarını, alt ve üst dişlere yerleştirerek 30 dakika boyunca bekletin. Beyazlatıcı bantları iki hafta boyunca günde iki kez kullanabilirsiniz.
Dişlerinizi kahvaltıdan, akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce fırçalayın.
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