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Bu temizlik hataları çok tehlikeli! Kurutma makinesinin içindeki toz...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik, çok gözümüzde büyüyen bir şey ancak yapmak zorundayız. Evlerimizi temiz tutmak mutlu ve sağlıklı tarafta kalmamızı sağlıyor. Ancak temizlik için bazı insanların düşündüğünden daha fazlası var. Sizin için tehlikeli olabilecek birkaç temizlik hatasını bir araya getirdik.

Bu temizlik hataları çok tehlikeli! Kurutma makinesinin içindeki toz...

Kendi güvenliğiniz için bu temizlik hatalarından kaçının.

KURUTMA MAKİNESİNDEKİ TOZU TEMİZLEMEMEK

Elbette, hepimiz her kullanımdan sonra kurutucu tüylerini temizlemeniz gerektiğini biliyoruz. Bu yaygın bir bilgidir. Ancak bazen temiz çamaşırları çabucak çıkarırken ve gününüze devam etmek istediğinizde bunu yapmayı unutmak kolaydır. Yine de bu konuda daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Tüyleri temizlemek kesinlikle ciddiye alınması gereken bir şeydir. Bunu yapmamak evinizde yangına neden olabilir. Bunun olmasını önlemek için, her kullanımdan sonra tüyleri kurutucudan çıkarın.

ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAĞI KARIŞTIRMAK

Çamaşır suyu ve amonyağı karıştırmak çok tehlikelidir. İkisi birbiriyle temas ettiğinde toksik kloramin buharı oluşturabilir. Bu dumanı solumak solunum yollarınıza zarar verebilir ve boğaz yanıklarına neden olabilir. Çamaşır suyunu hiçbir şeyle karıştırmayın.

BUZDOLABINI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMEMEK

Buzdolabınızı temizlemek sadece dağınıklığı azaltmaya ve daha fazla alan yaratmaya yardımcı olmaz; aynı zamanda sizin veya ailenizin son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri yanlışlıkla yemenizi de engeller. Bu, özellikle buzdolabından yiyecek kapma eğiliminde olan çocuklarınız varsa önemlidir. Haftalık temizlik rutininize buzdolabını son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler için kontrol etmeyi entegre edin. Bu şekilde, buzdolabınızda neler olup bittiğini gözden kaçırmazsınız.

ÇİĞ ET KULLANDIKTAN SONRA TEMİZLİK YAPMAMAK

Çiğ et yaparken veya pişirirken kullandığınız aletleri temizlememek sizin veya ailenizin hastalanmasına neden olabilir. Çiğ tavukta kullandığınız bıçağı sebzelerinizi doğramak için kullanmak her zaman kötü bir fikirdir. Bir anda çapraz bulaşma olabilir ve gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Çiğ ete dokunduktan hemen sonra bıçaklarınızı ve kesme tahtalarınızı sabunlu suyla yıkayın.

KÜFÜ DİKKATE ALMAMAK

Küfün sadece banyonuzu biraz pis ve kirli gösteren bir şey olduğunu düşünebilirsiniz, ama bundan çok daha fazlası var. Küf aslında sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Örneğin küf alerjileri öksürmenize veya gözlerinizin kaşınmasına neden olabilir. Evinizde küf fark ederseniz, temizlediğinizden emin olun, böylece sağlıksız bir eve dönüşmezsiniz.

DÜZGÜN HAVALANDIRMA YAPMAMAK

Temizlik yaparken genellikle pencereler açılmıyor ancak temizlik ürünlerinin uzun süreli kullanımının bu süreçte ciğerlerinize tehlikeli etkileri olabilir. Bu yüzden temizlik yaparken maske takmalı ve temizlediğiniz odanın penceresini açmalısınız.

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