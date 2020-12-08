Bu temizlik hataları çok tehlikeli! Kurutma makinesinin içindeki toz...

Kendi güvenliğiniz için bu temizlik hatalarından kaçının.

KURUTMA MAKİNESİNDEKİ TOZU TEMİZLEMEMEK

Elbette, hepimiz her kullanımdan sonra kurutucu tüylerini temizlemeniz gerektiğini biliyoruz. Bu yaygın bir bilgidir. Ancak bazen temiz çamaşırları çabucak çıkarırken ve gününüze devam etmek istediğinizde bunu yapmayı unutmak kolaydır. Yine de bu konuda daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Tüyleri temizlemek kesinlikle ciddiye alınması gereken bir şeydir. Bunu yapmamak evinizde yangına neden olabilir. Bunun olmasını önlemek için, her kullanımdan sonra tüyleri kurutucudan çıkarın.

ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAĞI KARIŞTIRMAK

Çamaşır suyu ve amonyağı karıştırmak çok tehlikelidir. İkisi birbiriyle temas ettiğinde toksik kloramin buharı oluşturabilir. Bu dumanı solumak solunum yollarınıza zarar verebilir ve boğaz yanıklarına neden olabilir. Çamaşır suyunu hiçbir şeyle karıştırmayın.

BUZDOLABINI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMEMEK

Buzdolabınızı temizlemek sadece dağınıklığı azaltmaya ve daha fazla alan yaratmaya yardımcı olmaz; aynı zamanda sizin veya ailenizin son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri yanlışlıkla yemenizi de engeller. Bu, özellikle buzdolabından yiyecek kapma eğiliminde olan çocuklarınız varsa önemlidir. Haftalık temizlik rutininize buzdolabını son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler için kontrol etmeyi entegre edin. Bu şekilde, buzdolabınızda neler olup bittiğini gözden kaçırmazsınız.