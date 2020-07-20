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Bu temizlik yöntemin sonuçlarına çok şaşıracaksınız! Duşakabinler market poşeti ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Duşakabinler evimizin su ile en çok temas halinde olan noktaları olsa da aslında onların da sık sık temizlenmeye ihtiyacı vardır. Özellikle duşakabin camlarının üzerinde oluşan su ve kireç lekeleri banyoda kötü bir görünüme neden olur. Duşakabinleri temizlemenin birçok farklı yöntemi var. Peki, market poşeti ile de duşakabin camlarınızı rahatlıkla temizleyeceğinizi biliyor muydunuz?

Bu temizlik yöntemin sonuçlarına çok şaşıracaksınız! Duşakabinler market poşeti ile...

Son dönemde trend olan sağlıklı yaşam furyasının sonuçlarından biri de temizlik yaparken doğal malzemeler kullanmak. Özellikle kimyasal ürünleri çıplak elle kullanmak cildimize çok ciddi zararlar veriyor. Bu nedenle insanlar evde temizlik yaparken daha doğal temizlik yöntemlerine başvurmaya çalışıyorlar. Market poşeti de bu doğal temizlik yöntemlerinden biri. Her evde mutlaka bulunan market poşetleri ile temizlemesi gerçekten çok zor olan duşakabin temizliğini sağlamak için yazımızı okumaya devam edin. Eminiz bu yöntemden çok memnun kalacaksınız!

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

Market poşeti ile duşakabin temizliği yapmanın aslında sanıldığından da masrafsız olduğunu söyleyebiliriz. Her evde bulunan bu malzemelerle kolayca duşakabinizi temizleyecek, banyonuzu o yepyeni görünümüne tekrar kavuşturacaksınız. Market poşeti ile duşakabinizi temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler yalnızca;

1 adet market poşeti,
1 adet krem temizleyici,
Uzun saplı bir süpürge.
Malzemelerin tümünü bir araya getirdiyseniz, başlayabiliriz!

SÜPÜRGEYİ HAZIRLAYIN

İlk olarak market poşetini evinizde var olan saplı bir fırça ya da süpürgenin ucuna geçirin. Kaymasını önlemek için iyice bağladığınızdan emin olun. Saplı fırçanın sap kısmı ne kadar uzun olursa temizlik işlemi de o kadar zahmetsiz olur. Çünkü uzun saplı fırça duşakabinin en yüksek noktalarına bile erişmenize yardımcı olur. Kullandığınız fırçanın dar ve küçük olması da işinize yarar. Çünkü duşakabinde ulaşması zor ve dar alanlar varsa küçük fırçalar o noktalara daha kolay girebilir.

TEMİZLEYİCİNİZİ DÖKÜN

Ardından evde temizlik esnasında kullandığınız krem temizleyiciyi poşetin üzerine yeterli miktarda dökün. Krem temizleyicinin kireç sökücü etkisi de olursa temizlikten daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Temizleyiciyi gereğinden fazla kullanmamaya dikkat edin. Eğer çok fazla temizleyici kullanırsanız duşakabin çok köpürür ve durulaması daha zor olur.

SIRA GELDİ TEMİZLİĞE

Geldik en önemli aşamaya.

Öncelikle duşa kabinin camlarını ıslatın. Camların yeteri kadar ıslak olmaması temizliği zorlaştırır ve etkisini azaltır.
Ardından ucunda poşet olan fırçayı ıslak camların üzerine sürterek duşakabini temizleyin.
Tümüyle temizlik sağlayabilmek için fırçanın camların her yerine ulaştığından olun. Özellikle inatçı kireç lekelerinin olduğu noktaların daha iyi temizlenmesi için fırçayı iyice bastırarak, fakat cama zarar vermemeye dikkat ederek, kullanın.

DURULAMA AŞAMASI

Camları iyice ovaladıysanız, tüm yüzeyleri temiz suyla durulayabilirsiniz. İşte duşakabin tertemiz oldu bile!

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