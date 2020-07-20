Bu ürünleri sık sık değiştirmeniz gerekiyor! Yapmazsanız çok ağır sonuçları olabilir...

Direkt olarak midemize gitmeyen ürünlerin son kullanma tarihleri geçtiğinde hemen fark etmeyebilirsiniz. Fakat, bu ürünlerin eskimesi ya da özelliğini yitirmesi de size fiziksel ve maddi zararlar verebilir. İşte, tahmin ettiğinizden çok daha kısa süre içerisinde değiştirilmesi gereken o eşyalar!

GÜNEŞ KREMLERİ VE KOZMETİK ÜRÜNLER

Yıl boyunca kullanılması gereken güneş kremlerinin kullanım ömrü her zaman o kadar uzun olmayabilir. Aynı şey kozmetik ürünleri için de geçerli. Burada pek çok kişiyi yanılgıya düşüren şey son kullanma tarihi ve kapak açıldıktan sonraki kullanım ömrü arasındaki fark oluyor. Ürünün son kullanma tarihi birkaç yıl sonrası olsa dahi ürünün kapağını açtığınız günden sonra kullanım ömrünü dikkate almanız gerekir. Kullanım ömrü ise ürünün arka kısmında bir krem kutusu işaretinin üzerinde "6M, 12 M ya da 24 M" yani "6 AY, 12 AY ya da 24 AY" şeklinde yazar.

BANYO LİFİ VE BANYO SÜNGERİ

Bazen yıllarca kullanılabilen banyo lif ve süngerleri aslında o kadar da uzun ömürlü değil! Devamlı nemli bir ortamda bulunan lif ve süngerler, mantar ve küflere davetiye çıkarıyor. Küflenmiş bir besini nasıl yemiyorsak, küflü bir ürünü de cildimize süremeyiz. Bu yüzden; banyo liflerini 6 ayda bir, banyo süngerlerini ise 2 haftadan sonra değiştirmelisiniz. Bu süreyi uzatmak ve mantar benzeri oluşumları yok etmek istiyorsanız belirli aralıklarla liflerinizi suda kaynatabilirsiniz.