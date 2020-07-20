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Bu ürünleri sık sık değiştirmeniz gerekiyor! Yapmazsanız çok ağır sonuçları olabilir...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerine uymaya çok dikkat ederiz. Peki ya düğer ürünler? Son kullanma tarihi olduğu bile unutulan ürünleri bu yazıda derledik. Günlük hayatta kullandığımız, sık sık yenilemeniz gereken bu eşyalar siz farkında olmasanız da sağlığınıza zarar veriyor olabilir. Bu listeyi inceledikten sonra evdeki eşyalara bambaşka bir gözle bakacaksınız.

Bu ürünleri sık sık değiştirmeniz gerekiyor! Yapmazsanız çok ağır sonuçları olabilir...

Direkt olarak midemize gitmeyen ürünlerin son kullanma tarihleri geçtiğinde hemen fark etmeyebilirsiniz. Fakat, bu ürünlerin eskimesi ya da özelliğini yitirmesi de size fiziksel ve maddi zararlar verebilir. İşte, tahmin ettiğinizden çok daha kısa süre içerisinde değiştirilmesi gereken o eşyalar!

GÜNEŞ KREMLERİ VE KOZMETİK ÜRÜNLER

Yıl boyunca kullanılması gereken güneş kremlerinin kullanım ömrü her zaman o kadar uzun olmayabilir. Aynı şey kozmetik ürünleri için de geçerli. Burada pek çok kişiyi yanılgıya düşüren şey son kullanma tarihi ve kapak açıldıktan sonraki kullanım ömrü arasındaki fark oluyor. Ürünün son kullanma tarihi birkaç yıl sonrası olsa dahi ürünün kapağını açtığınız günden sonra kullanım ömrünü dikkate almanız gerekir. Kullanım ömrü ise ürünün arka kısmında bir krem kutusu işaretinin üzerinde "6M, 12 M ya da 24 M" yani "6 AY, 12 AY ya da 24 AY" şeklinde yazar.

BANYO LİFİ VE BANYO SÜNGERİ

banyo süngeri

Bazen yıllarca kullanılabilen banyo lif ve süngerleri aslında o kadar da uzun ömürlü değil! Devamlı nemli bir ortamda bulunan lif ve süngerler, mantar ve küflere davetiye çıkarıyor. Küflenmiş bir besini nasıl yemiyorsak, küflü bir ürünü de cildimize süremeyiz. Bu yüzden; banyo liflerini 6 ayda bir, banyo süngerlerini ise 2 haftadan sonra değiştirmelisiniz. Bu süreyi uzatmak ve mantar benzeri oluşumları yok etmek istiyorsanız belirli aralıklarla liflerinizi suda kaynatabilirsiniz.

DİŞ FIRÇASI

diş fırça

Diş fırçaları da nemli kalan ürünler arasında ama aynı fırçayı bir yıldan fazla kullanan pek çok insan var. Oysaki, fırçalarınızı en fazla 3 ay kullanabilirsiniz. 3 aydan sonra fırçalar ağız sağlığınız için faydadan çok zarar vermeye başlayabilir. Ayrıca, gribal enfeksiyonlardan sonra da diş fırçanızı değiştirmelisiniz.

PARFÜMLER

parfüm

Doğal yağlarla üretilen parfümler de belirli aralıklarla değiştirilmesi gereken ürünlerdendir. Işık görmeyen kapalı bir alanda tutulduklarında üç yıla kadar dayanabilen parfümler, normal şartlarda 1-2 yıl kullanılabilirler. Bu süreden sonra kokuda ve parfüm yapısında değişimler oluşur.

EV TERLİĞİ

Genellikle yumuşak yapıda olan ev terliği ve panduflar, ayağınızdaki teri emerek bünyesinde tutar. Bir de ıslak ayakla giydiğinizde mantar üretimine daha açık hale gelen ev terliklerini 6 ayda bir değiştirmeli ve bu süre içerisinde de sık sık yıkamalısınız.

SAÇ FIRÇASI

Sağlıklı saçlara sahip olmak için kullandığınız tüm ürünlerin hijyenik olması önemlidir. Bu yüzden saç fırçalarınızı da yılda bir kez değiştirmelisiniz.


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