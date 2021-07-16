Bu vantilatörlerle sıcak havayı dert etmeyeceksiniz

Vantilatörler bunaltan yaz sıcaklarında tüm yaşam alanlarını daha konforlu hale getiren önemli eşyaların arasındadır. Doğru ürünü seçtiğinizde sıcak havaların olumsuz etkilerinden uzak kalarak serin bir yaz geçirebilirsiniz. İndirimli ve uygun fiyatlı vantilatör ürünlerini sizin için bir araya getirdik.

1- Sinbo Ayaklı Vantilatör ile serinliğin keyfine varın

Üç kademeli hız ayarı bulunan ve kolayca sökülüp takılabilen siyah rengiyle her mekana uyum sağlayacak vantilatör, uygun fiyatı ile iyi bir seçenek.

Sinbo Sf-6783 Ayaklı Vantilatöre BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Beyaz Rengin Şıklığı ve Sadeliğini Rubenis RBA-05 Kademeli Işıklı Ayaklı Vantilatör ile Deneyimle

Oldukça popüler bir ürün olan Rubenis Kademeli Ayaklı Vantilatör, basit kurulumu, kullanımı ve üstün performansıyla çokça tercih edilen bir ürün.

Rubenis RBA-05 Kademeli Işıklı Ayaklı Vantilatörü BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- TOYANDONA ile serinliği her yere taşı

Taşınabilir el vantilatörleri serinlemeye farklı bir boyut kazandırıyor. Boyutunun küçük olması sayesinde rahatça taşıyabileceğiniz ve istediğiniz yere rahatça kurabileceğiniz bu mini vantilatörü, ister elektriğe bağlayarak, isterseniz de şarj ederek kullanabilirsiniz. USB ile şarj edilen bu ürün 2000 mA'lık büyük kapasiteli pili sayesinde uzun süreli kullanımlar için oldukça uygun.

TOYANDONA taşınabilir el vantilatörü, üç ayaklı vantilatöre BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Amuzocity Fan ile bilgisayar başında serin kal

Klipsli tasarımı sayesinde istenilen masaya takılarak kullanılabilen bu ürün USB ile şarj edilebiliyor. Kullanımı oldukça pratik olan bu ürün, üstün performansıyla da göz dolduruyor. Bilgisayar başında çalışırken serinlemek isteyenler kaçırmasın.

Amuzocity masaüstü fana BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Hareketli başlıklı ve şık tasarım

Pembe ve siyah renkli tasarımı ile şık görünüme sahip olan bu vantilatör, dayanıklı bir malzemeye sahip. Hareketli başlığı ve elektrik tasarruflu özelliği ile öne çıkan Altus Al 16 A vantilatöre BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Zaman ayarlı vantilatör ile konforlu bir serinliğe ne dersin?

Beş Kanatlı Pervane 55 watt enerji gücüne sahip bu vantilatör, yatay şekilde dönme özelliğine ve A sınıfı enerjiye sahip.

King P-1611 Vantilatöre BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Perel vantilatör masanızda ise sıcakları dert etmeyin

Hafif, küçük ve sessiz motora sahip Perel Masa Vantilatörü, düşük enerji tüketimi ile çalışır. Üstün bir serinleme sağlayan mini vantilatörü evde, işte, dış ve iç mekanda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Perel CFANAM1-PL Masa vantilatöre BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Raks ile serinleme keyfin hiç aksamasın

60 Watt enerji gücünde, 5 Kanatlı Pervanesi ve üç hız hademeli uzaktan kumanda ile ayarlanabilen bu vantilatör, 7 saatlik zaman ayarına sahiptir.

Raks SF 16 RX Uzaktan Kumandalı Ayaklı Vantilatöre BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Fakir Allover’ı evinizin her yerinden kolayca kontrol edebilirsiniz

Fakir Allover Vantilatör’ün üç farklı özel başlığı bulunuyor. A Enerji Sınıfına sahip ayaklı, masaüstü ve duvarda kullanılabilme özelliklerine sahip çok fonksiyonlu ve uzaktan kumandalı bu vantilatör, ayrıca 3 rüzgar moduna sahip.

Fakir Allover 3In1 Vantilatöre BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Johnson Colonna ile farkı hissedeceksiniz

Yaklaşık 3 kg hafif boyutu ve yeşil rengi ile ortama şıklık ve serinlik katacak üç hız sayısına sahip.

Johnson COLONNA 43 Salınımlı Ayaklı Vantilatöre BURADAN ulaşabilirsiniz.



