Bu yağlar hem saç uzatıyor, hem de saç dökülmesini önlüyor!

Yüzyıllar boyunca insanlar çeşitli tıbbi ve kozmetik amaçlarla yağlar kullanmışlardır. Artık onları birçok şampuan, serum ve diğer saç bakım ürünlerinde bulabilirsiniz. Bunları kendi saç bakım tedavilerinizi yapmak için de kullanabilirsiniz.

BİTKİ YAĞLARIYLA SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Lavanta esansiyel yağı

Lavanta yağı saç uzamasını hızlandırabilir. Lavanta yağının hücrelerin büyümesini sağlayan ve stresi azaltabilen özelliklere sahip olduğunu da yapılan bir araştırma sonucu kanıtlandı. Bir hayvan çalışmasında kullanılan lavanta yağı, farelerde hızlı saç uzamasına neden oldu. Bu yağ ayrıca kafa derisi sağlığını iyileştirebilen antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Nane yağı

Nane yağı, uygulandığı bölgedeki dolaşımı artırdığında soğuk ve karıncalanma hissine neden olabilir. Bu, büyüme aşamasında saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Seçtiğiniz taşıyıcı yağ ile 2 damla nane uçucu yağını karıştırın. Saç derinize masaj yapın ve şampuan ve saç kremi ile iyice yıkamadan önce 5 dakika bekletin.

Biberiye esansiyel yağı