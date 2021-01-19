Bu yağlar hem saç uzatıyor, hem de saç dökülmesini önlüyor!

Yüzyıllar boyunca insanlar çeşitli tıbbi ve kozmetik amaçlarla yağlar kullanmışlardır. Artık onları birçok şampuan, serum ve diğer saç bakım ürünlerinde bulabilirsiniz. Bunları kendi saç bakım tedavilerinizi yapmak için de kullanabilirsiniz.
Lavanta esansiyel yağı
Lavanta yağı saç uzamasını hızlandırabilir. Lavanta yağının hücrelerin büyümesini sağlayan ve stresi azaltabilen özelliklere sahip olduğunu da yapılan bir araştırma sonucu kanıtlandı. Bir hayvan çalışmasında kullanılan lavanta yağı, farelerde hızlı saç uzamasına neden oldu. Bu yağ ayrıca kafa derisi sağlığını iyileştirebilen antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Nane yağı
Nane yağı, uygulandığı bölgedeki dolaşımı artırdığında soğuk ve karıncalanma hissine neden olabilir. Bu, büyüme aşamasında saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Seçtiğiniz taşıyıcı yağ ile 2 damla nane uçucu yağını karıştırın. Saç derinize masaj yapın ve şampuan ve saç kremi ile iyice yıkamadan önce 5 dakika bekletin.
Biberiye esansiyel yağı
Hem saç kalınlığını hem de saç büyümesini iyileştirmek istiyorsanız, biberiye yağı hücresel üretimi iyileştirme yeteneği sayesinde harika bir seçimdir. Birkaç damla biberiye yağını zeytinyağı veya hindistancevizi yağı ile karıştırın ve saç derinize uygulayın. Şampuanla yıkamadan önce en az 10 dakika bekletin. En iyi sonuçlar için bunu haftada iki kez yapın.
Sedir ağacı esansiyel yağı
Sedir ağacı esansiyel yağının saç derisindeki yağ üreten bezleri dengeleyerek saç büyümesini desteklediği ve saç dökülmesini azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca kepek veya saç dökülmesine katkıda bulunabilecek farklı durumları tedavi edebilen antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Lavanta ve biberiye içeren bir karışıma dahil edilen sedir ağacı özünün, alopesi areata hastalarında saç dökülmesini azalttığı da bulunmuştur.
Birkaç damla sedir ağacı esansiyel yağını 2 yemek kaşığı seçtiğiniz bir taşıyıcı yağla karıştırın. Saç derinize masaj yapın ve yıkamadan önce 10 dakika bekletin.
Limon otu uçucu yağı
Kepek yaygın bir rahatsızlık olabilir ve sağlıklı, kepeksiz bir saç derisine sahip olmak saç sağlığının önemli bir parçasıdır. Limon otu yağı, etkili bir kepek tedavisidir. Kepek için limon otu yağı en çok günlük kullanıldığında etkilidir. Şampuanınıza veya saç kreminize her gün birkaç damla karıştırın ve saç derinize masaj yaptığınızdan emin olun.
Kekik uçucu yağı
Kekik, hem kafa derisini uyararak hem de saç dökülmesini aktif olarak önleyerek saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Sedir ağacı yağı gibi, kekik yağının da alopesi areata tedavisinde yararlı olduğu bulunmuştur.
Adaçayı uçucu yağı
Adaçayı yağı, lavanta yağının saç büyümesini artırmada çok etkili olmasına yardımcı olan aynı linalil asetatı içerir. Saç büyümesini artırmanın yanı sıra saçın gücünü artırabilir, saçın kırılmasını zorlaştırır.
3 damla misk adaçayı yağını en sevdiğiniz saç kremiyle veya 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağla karıştırın. Günlük kullanıyorsanız, 2 dakika sonra durulayın. Haftada bir veya iki kez kullanıyorsanız, 10 dakika bekleyin.
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