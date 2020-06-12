Bu yağlar ile saç dökülmesine son vereceksiniz! Jojoba, argan…

Doğal yağlar içinde barındırdıkları A, D, E ve B vitaminleri sayesinde saçlarınızı güçlendirir, onarır ve yumuşaklık vererek dökülmeleri önler. Saçlarınıza tamamen bitkilerden üretilen yağları kullanarak doğal ve güçlü bir bakım yapabilirsiniz. Gelin, saç dökülmesini durduracak ve saçlarınızı güçlendirecek o yağları birlikte inceleyelim.

HİNT YAĞI

Hintli kadınların saçlarının neden bu kadar gür ve parlak olduğunu hiç merak ettiniz mi? Tabii ki Hint yağı ile! Hint yağı bitkisinin tohumlarından elde edilen bu yağ, antibakteriyel özelliği sayesinde saç derisindeki kan akışını hızlandırır ve saç dökülmelerini önler. Saç dökülmesini önleyen Hint yağını kullanmak için 1 yemek kaşığı Hint yağı ile 1 yemek kaşığı seyreltici yağı karıştırın. Oluşturduğunuz karışımı avucunuzda ısıtarak saç derinize masaj yaparak uygulayın. Yağı saçlarınızda 1 saat beklettikten sonra soğuk su ile yağ saçınızdan arınana kadar durulayın.

JOJOBA YAĞI

Jojoba meyvesinin özlerinden üretilen yağ, saç tellerini güçlendirerek kırılmalara karşı dayanıklı bir hale getirir. Ayrıca her türlü saç derisine uyum sağlayan jojoba yağı saçlarınızda oluşan kepeklenmenin de önüne geçer. Jojoba yağını, diğer yağlara göre yoğun bir kıvamda olduğu için saçınızın sadece uç kısımlarına uygulamalısınız. Özellikle kıvırcık saçlıların favorisi olacak bu yağa hayran kalacaksınız!