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Bu yağlar ile saç dökülmesine son vereceksiniz! Jojoba, argan…

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz sağlıklı saçlarımız ile havalı görünmek ve tüm gözlerin saçlarımızda olmasını isteriz. Ancak bu hayalimiz hiç de ümit ettiğimiz gibi olmaz. Isı, stres, çevresel faktörler ve kimyasal boyalar saçlarımızın yıpranmasına sebep olur. Bu noktada saçlarınızın dökülmesine dur demek için doğal yağlar ile saçlarınıza mucizevi dokunuşlar yapabilirsiniz. İşte saç dökülmesine iyi gelen o yağlar…

Bu yağlar ile saç dökülmesine son vereceksiniz! Jojoba, argan…

Doğal yağlar içinde barındırdıkları A, D, E ve B vitaminleri sayesinde saçlarınızı güçlendirir, onarır ve yumuşaklık vererek dökülmeleri önler. Saçlarınıza tamamen bitkilerden üretilen yağları kullanarak doğal ve güçlü bir bakım yapabilirsiniz. Gelin, saç dökülmesini durduracak ve saçlarınızı güçlendirecek o yağları birlikte inceleyelim.

HİNT YAĞI

Hintli kadınların saçlarının neden bu kadar gür ve parlak olduğunu hiç merak ettiniz mi? Tabii ki Hint yağı ile! Hint yağı bitkisinin tohumlarından elde edilen bu yağ, antibakteriyel özelliği sayesinde saç derisindeki kan akışını hızlandırır ve saç dökülmelerini önler. Saç dökülmesini önleyen Hint yağını kullanmak için 1 yemek kaşığı Hint yağı ile 1 yemek kaşığı seyreltici yağı karıştırın. Oluşturduğunuz karışımı avucunuzda ısıtarak saç derinize masaj yaparak uygulayın. Yağı saçlarınızda 1 saat beklettikten sonra soğuk su ile yağ saçınızdan arınana kadar durulayın.

JOJOBA YAĞI

Jojoba meyvesinin özlerinden üretilen yağ, saç tellerini güçlendirerek kırılmalara karşı dayanıklı bir hale getirir. Ayrıca her türlü saç derisine uyum sağlayan jojoba yağı saçlarınızda oluşan kepeklenmenin de önüne geçer. Jojoba yağını, diğer yağlara göre yoğun bir kıvamda olduğu için saçınızın sadece uç kısımlarına uygulamalısınız. Özellikle kıvırcık saçlıların favorisi olacak bu yağa hayran kalacaksınız!

ARGAN YAĞI

Sadece Fas’ta yetişen bu yağ, argan ağacının meyvelerinden üretiliyor ve Faslı kadınlar özel değirmenlerde elleri ile öğütüyorlar. Argan yağı, yıpranmış, kurumuş ve cansızlaşmış saçları onarmanın yanında saçlarınızı daha parlak ve ışıltılı bir görünüme de ulaştırıyor. Saç uzatma konusunda da faydaları bulunan argan yağı ile saçlarınızı sağlıkla uzatabilirsiniz.

BADEM YAĞI

Saç bakımında kullanılan en önemli yağlardan biri olan badem yağı, sadece saç dökülmelerinde değil, kirpik ve kaş dökülmelerinde de sık sık kullanılıyor. Badem yağının güçlendirici özelliği, saçların köklerine daha iyi tutunmasını sağlayarak dökülmelerin önüne geçiyor. Tabii sadece güçlendirici özelliği ile de kalmıyor ve saçlara yoğun besin sağlayarak ipek gibi saçlara ulaşmanızı sağlıyor. Badem yağını saçınızın tamamına uygulayın ve sıcak bir havlu ile saçlarınızı sararak 10-15 dakika bekleyin ve ardından banyoya girip saçlarınızı yıkayın. Düzenli uyguladığınızda farkı göreceksiniz!

AYÇİÇEĞİ YAĞI

Gücünü güneşten alan ayçiçeği yağı kuruyan saçlarınızı kuruluktan kurtarır, besler ve yumuşatır. Omega 3 yağ asitleri ile saçları güçlendirdiği için saç derinize uygulayarak kullanabilirsiniz.


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