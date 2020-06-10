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Bu yalanları neredeyse her kadın söylüyor! İşte kadınların en çok söylediği yalanlar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yalan söylemek genelde erkeklere atfedilen bir özellik olsa da, gün içerisinde kadınlar da pek çok kez beyaz yalan söylüyor. Bazen durumu kurtarmak için, bazense uzun uzun laf anlatmaktan kaçınmak için söylenen yalanların sayısı kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Bu yalanları okuduğunuzda siz de pek çok kez duyduğunuzu ya da söylediğinizi fark edeceksiniz.

Bu yalanları neredeyse her kadın söylüyor! İşte kadınların en çok söylediği yalanlar...

Erkeklerin günde ortalama 6, kadınların ise 3 kez yalan söylediği söylenir. Peki, bu yalanlar hangileri? Tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

BEN İYİYİM, BİR ŞEYİM YOK!

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"Yok, canım sıkkın değil" ya da "Hayır, kırılmadım. Neden kırılayım?" gibi farklı varyasyonları olan bu ifade, kadınlar arasında en çok söylenen yalanlar arasında ilk sıraları çekiyor.

Kadınlar, problemlerini karşı tarafın anlamasını isterler çünkü onlar için problem gayet açık ve nettir. Karşı tarafta bulunan kişi de bir kadınsa, buradaki beyaz yalanı anlayacak ve durumu kolaylıkla çözüme ulaştıracaktır. Erkekler ise detaylara değil bütüne odaklandıkları için cümlenin altında yatan anlamı hemen tahmin edemeyebilirler. İyiyim dediyse iyidir mantığıyla hareket edebilirler. Bu madde de tüm erkekler için ipucu olarak eklensin.

BEŞ DAKİKAYA HAZIRIM!

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Genellikle, bekleyen bir erkeği oyalamak için söylenen bu yalan oldukça popülerdir. Yalnızca pantolon, gömlek ve çorap giyen bir erkeğin hazırlanması 10 dakika sürebilir. Kadınlar için durum bu kadar basit değildir çünkü detaylar onlar için önemlidir. Davete uygun bir kıyafet seçmek bile bazen başlı başına yorucudur. Uygun bir ayakkabı, aşırıya kaçmayacak ama mükemmel duracak bir makyaj, davete uyum sağlayacak bir çanta ve aksesuarların seçilmesi gerekir. E tabii, tüm bunlar da zamanla oluyor.

BU CEKETİN AÇIK ÇİMEN YEŞİLİ VAR MI?

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"Çok pahalı. Bir cekete bu kadar para verilir mi yahu!" ya da " Berbat bir model, kim alır bu çirkin şeyi" diyemeyen bir kadının başvurduğu son çaredir bu cümle. Mağaza satış görevlisini ya da ürünü kendisine öneren arkadaşını kırmak istemez ama o ceketi ya hiç beğenmemiştir ya da o kadar parası yoktur.

CANIM, ÇOK YAKIŞMIŞSINIZ

Görsel 4

"Bu çocuğu hiç gözüm tutmadı. Arkadaşımı üzecek gibi duruyor ama kızcağızın hevesini de kırmayayım. Ben gizliden bir soruşturayım şunu" anlamına gelebilir bu cümle. Dikkat etmek gerekir.

BUGÜN BAŞIM AĞRIYOR!

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Bu cümle uzun uzadıya laf anlatmak istemeyen bir kadının, partnerini hızlıca kendisinden uzaklaştırmasını sağlayan bilindik bir yalan. Artık bilmeyen kalmamıştır değil mi? Partneriniz size sinirli mi, kırgın mı yoksa bir hijyen problemi mi var diye düşünmek gerekebilir. Gerçekten başının ağrıması ihtimalini de unutmamalısınız tabii.

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