Bu yalanları neredeyse her kadın söylüyor! İşte kadınların en çok söylediği yalanlar...

Erkeklerin günde ortalama 6, kadınların ise 3 kez yalan söylediği söylenir. Peki, bu yalanlar hangileri? Tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.
"Yok, canım sıkkın değil" ya da "Hayır, kırılmadım. Neden kırılayım?" gibi farklı varyasyonları olan bu ifade, kadınlar arasında en çok söylenen yalanlar arasında ilk sıraları çekiyor.
Kadınlar, problemlerini karşı tarafın anlamasını isterler çünkü onlar için problem gayet açık ve nettir. Karşı tarafta bulunan kişi de bir kadınsa, buradaki beyaz yalanı anlayacak ve durumu kolaylıkla çözüme ulaştıracaktır. Erkekler ise detaylara değil bütüne odaklandıkları için cümlenin altında yatan anlamı hemen tahmin edemeyebilirler. İyiyim dediyse iyidir mantığıyla hareket edebilirler. Bu madde de tüm erkekler için ipucu olarak eklensin.
Genellikle, bekleyen bir erkeği oyalamak için söylenen bu yalan oldukça popülerdir. Yalnızca pantolon, gömlek ve çorap giyen bir erkeğin hazırlanması 10 dakika sürebilir. Kadınlar için durum bu kadar basit değildir çünkü detaylar onlar için önemlidir. Davete uygun bir kıyafet seçmek bile bazen başlı başına yorucudur. Uygun bir ayakkabı, aşırıya kaçmayacak ama mükemmel duracak bir makyaj, davete uyum sağlayacak bir çanta ve aksesuarların seçilmesi gerekir. E tabii, tüm bunlar da zamanla oluyor.
"Çok pahalı. Bir cekete bu kadar para verilir mi yahu!" ya da " Berbat bir model, kim alır bu çirkin şeyi" diyemeyen bir kadının başvurduğu son çaredir bu cümle. Mağaza satış görevlisini ya da ürünü kendisine öneren arkadaşını kırmak istemez ama o ceketi ya hiç beğenmemiştir ya da o kadar parası yoktur.
"Bu çocuğu hiç gözüm tutmadı. Arkadaşımı üzecek gibi duruyor ama kızcağızın hevesini de kırmayayım. Ben gizliden bir soruşturayım şunu" anlamına gelebilir bu cümle. Dikkat etmek gerekir.
Bu cümle uzun uzadıya laf anlatmak istemeyen bir kadının, partnerini hızlıca kendisinden uzaklaştırmasını sağlayan bilindik bir yalan. Artık bilmeyen kalmamıştır değil mi? Partneriniz size sinirli mi, kırgın mı yoksa bir hijyen problemi mi var diye düşünmek gerekebilir. Gerçekten başının ağrıması ihtimalini de unutmamalısınız tabii.
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