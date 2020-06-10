Bu yalanları neredeyse her kadın söylüyor! İşte kadınların en çok söylediği yalanlar...

Erkeklerin günde ortalama 6, kadınların ise 3 kez yalan söylediği söylenir. Peki, bu yalanlar hangileri? Tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

BEN İYİYİM, BİR ŞEYİM YOK!

"Yok, canım sıkkın değil" ya da "Hayır, kırılmadım. Neden kırılayım?" gibi farklı varyasyonları olan bu ifade, kadınlar arasında en çok söylenen yalanlar arasında ilk sıraları çekiyor.

Kadınlar, problemlerini karşı tarafın anlamasını isterler çünkü onlar için problem gayet açık ve nettir. Karşı tarafta bulunan kişi de bir kadınsa, buradaki beyaz yalanı anlayacak ve durumu kolaylıkla çözüme ulaştıracaktır. Erkekler ise detaylara değil bütüne odaklandıkları için cümlenin altında yatan anlamı hemen tahmin edemeyebilirler. İyiyim dediyse iyidir mantığıyla hareket edebilirler. Bu madde de tüm erkekler için ipucu olarak eklensin.

BEŞ DAKİKAYA HAZIRIM!

Genellikle, bekleyen bir erkeği oyalamak için söylenen bu yalan oldukça popülerdir. Yalnızca pantolon, gömlek ve çorap giyen bir erkeğin hazırlanması 10 dakika sürebilir. Kadınlar için durum bu kadar basit değildir çünkü detaylar onlar için önemlidir. Davete uygun bir kıyafet seçmek bile bazen başlı başına yorucudur. Uygun bir ayakkabı, aşırıya kaçmayacak ama mükemmel duracak bir makyaj, davete uyum sağlayacak bir çanta ve aksesuarların seçilmesi gerekir. E tabii, tüm bunlar da zamanla oluyor.