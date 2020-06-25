KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kısa saç bir bakıma cesaret işidir. Bu ara saçlarınızdan sıkıldıysanız ya da uzun zamandır saçlarınızı kısacık kestirmenin hayalini kuruyorsanız bu içerik sizin için bir rehber niteliğinde olacak! Kısa saç modeline her renk yakışıyor ve oldukça modern bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor. Üstelik kısa saçlara bakım yapmak oldukça kolay. Hızlı bir şekilde saçlarınızı tarayıp çıkabilirsiniz.

Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

Kahverengi, kızıl, mavi, pembe, su yeşili, sarı, mor... Kısa saçlar her renkle büyük bir uyum içerisinde değil mi sizce de? 2020 senesine damga vuran kısa saç modellerini sizler için derledik. Bu saç kesimlerinden en çok hangisini beğendiyseniz onun fotoğrafını kuaföre gösterin ve yeni bir stil içerisine girin! Eminiz kısa saç kullanmaktan bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz.

FRANSIZ SAÇ MODELLERİNİN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ

a

Ufak bir yüze sahipseniz kaçırmamanız gereken bir saç modeli!

Fransız kesim saç modellerinin modası hiçbir sene geçmiyor.
Bu saç modeli oldukça modern bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.

Özellikle bir yanı uzunken diğer yanının kısacık olması dikkat çekiyor.

FARKLI RENKLER VE KATLI KÜT KESİM OVAL YÜZLER İÇİN İDEAL

b

Farklı renklerin uyumu ile küt kesim buluşunca ortaya kusursuz bir görünüm çıkmış oluyor!

Yaşınızı göstermek istiyorsanız katlı küt kesim en doğru tercih olur!

Bu saç modeline farklı iki renk ile hareket katabilirsiniz.

Oval yüz tipleri için bu kesim uygundur.

UZUN KESİM PIXIE İLE DİKKATLERİ ÜZERİNİZE ÇEKİN

c

Uzun denildiğine bakmayın. Bu saç modeli de oldukça kısadır.

Pixie saç modeli radikal saç değişikliklerini sevenler için fazlasıyla idealdir.

Bu saç kesimine değişik renklerle hareket verebilirsiniz. Mavinin tonları bu saç kesimi ile muhteşem bir görünüm oluşturur.

ULTRA KÜT KESİM İLE FARKLI BİR TARZA MERHABA DEYİN

d

Ultra küt kesim 2020 senesinin en iddialı kısa saç modellerinden biri olmayı başardı!

Saçlarınız düz yapıdaysa bu modeli kaçırmayın.

Kabarık saçlarınız varsa bu saç modelini kullanırken zorlanabilirsiniz.

KISA PIXIE MODELİ DELİ DOLU RUHLAR İÇİN MÜTHİŞ BİR SEÇENEK

e

Bu saç modeli pixie yaptırırsam kısa yaptırırım diyenlere geliyor!

Bu kısa saç modeli dünyanın en konforlu saçı olabilir!

Dilediğiniz gibi şekil vermeniz sadece birkaç dakikanızı alacak.

Aykırı renklerle kısa pixie saçlarınıza farklı bir dokunuş yapabilirsiniz.

KIRPMA KÜT KESİM İLE BOHEM TARZI ANINDA YAKALAYIN

f

Bu saç modeli makasla dikkatli şekilde kırpılarak yapılan bir modeldir. Eğer salaş bir tarzınız varsa bu model size çok yakışır.

Özellikle turuncu ve kızıl gibi renklerle uyumlu bir modeldir.
Yaz aylarına bu saç modeli ile damganızı vuracağınıza emin olabilirsiniz!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşıklar el ele: Her şey çok güzelAşıklar el ele: Her şey çok güzel
Bunları uygulamayan yaza bakımsız saçlarla giriyor! Bakımlı saçlara sahip olmak için...Bunları uygulamayan yaza bakımsız saçlarla giriyor! Bakımlı saçlara sahip olmak için...
Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabileceğinizi biliyor muydunuz! Para saçmaya son... Oldukça kolay!Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabileceğinizi biliyor muydunuz! Para saçmaya son... Oldukça kolay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunları uygulamayan yaza bakımsız saçlarla giriyor! Bakımlı saçlara sahip olmak için...

Bunları uygulamayan yaza bakımsız saçlarla giriyor! Bakımlı saçlara sahip olmak için...

Uzmanından cildinizi canlandıracak öneriler! C vitamini, patates dilimi...

Uzmanından cildinizi canlandıracak öneriler! C vitamini, patates dilimi...

4 adımda kusursuz dudaklara ulaşabilirsiniz! Ev yapımı peeling ile...

4 adımda kusursuz dudaklara ulaşabilirsiniz! Ev yapımı peeling ile...

Selülitlerden kurtulmak için pahalı kremlere ihtiyacınız yok! Tek yapmanız gereken...

Selülitlerden kurtulmak için pahalı kremlere ihtiyacınız yok! Tek yapmanız gereken...

Bu yöntemler güneş lekelerinden geriye eser bırakmıyor! Doğal yöntemler için...

Bu yöntemler güneş lekelerinden geriye eser bırakmıyor! Doğal yöntemler için...

Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...

Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.