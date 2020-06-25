Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

Kahverengi, kızıl, mavi, pembe, su yeşili, sarı, mor... Kısa saçlar her renkle büyük bir uyum içerisinde değil mi sizce de? 2020 senesine damga vuran kısa saç modellerini sizler için derledik. Bu saç kesimlerinden en çok hangisini beğendiyseniz onun fotoğrafını kuaföre gösterin ve yeni bir stil içerisine girin! Eminiz kısa saç kullanmaktan bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz.
Ufak bir yüze sahipseniz kaçırmamanız gereken bir saç modeli!
Fransız kesim saç modellerinin modası hiçbir sene geçmiyor.
Bu saç modeli oldukça modern bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.
Özellikle bir yanı uzunken diğer yanının kısacık olması dikkat çekiyor.
Farklı renklerin uyumu ile küt kesim buluşunca ortaya kusursuz bir görünüm çıkmış oluyor!
Yaşınızı göstermek istiyorsanız katlı küt kesim en doğru tercih olur!
Bu saç modeline farklı iki renk ile hareket katabilirsiniz.
Oval yüz tipleri için bu kesim uygundur.
Uzun denildiğine bakmayın. Bu saç modeli de oldukça kısadır.
Pixie saç modeli radikal saç değişikliklerini sevenler için fazlasıyla idealdir.
Bu saç kesimine değişik renklerle hareket verebilirsiniz. Mavinin tonları bu saç kesimi ile muhteşem bir görünüm oluşturur.
Ultra küt kesim 2020 senesinin en iddialı kısa saç modellerinden biri olmayı başardı!
Saçlarınız düz yapıdaysa bu modeli kaçırmayın.
Kabarık saçlarınız varsa bu saç modelini kullanırken zorlanabilirsiniz.
Bu saç modeli pixie yaptırırsam kısa yaptırırım diyenlere geliyor!
Bu kısa saç modeli dünyanın en konforlu saçı olabilir!
Dilediğiniz gibi şekil vermeniz sadece birkaç dakikanızı alacak.
Aykırı renklerle kısa pixie saçlarınıza farklı bir dokunuş yapabilirsiniz.
Bu saç modeli makasla dikkatli şekilde kırpılarak yapılan bir modeldir. Eğer salaş bir tarzınız varsa bu model size çok yakışır.
Özellikle turuncu ve kızıl gibi renklerle uyumlu bir modeldir.
Yaz aylarına bu saç modeli ile damganızı vuracağınıza emin olabilirsiniz!
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