Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

Kahverengi, kızıl, mavi, pembe, su yeşili, sarı, mor... Kısa saçlar her renkle büyük bir uyum içerisinde değil mi sizce de? 2020 senesine damga vuran kısa saç modellerini sizler için derledik. Bu saç kesimlerinden en çok hangisini beğendiyseniz onun fotoğrafını kuaföre gösterin ve yeni bir stil içerisine girin! Eminiz kısa saç kullanmaktan bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz.

FRANSIZ SAÇ MODELLERİNİN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ

Ufak bir yüze sahipseniz kaçırmamanız gereken bir saç modeli!

Fransız kesim saç modellerinin modası hiçbir sene geçmiyor.

Bu saç modeli oldukça modern bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.

Özellikle bir yanı uzunken diğer yanının kısacık olması dikkat çekiyor.

FARKLI RENKLER VE KATLI KÜT KESİM OVAL YÜZLER İÇİN İDEAL

Farklı renklerin uyumu ile küt kesim buluşunca ortaya kusursuz bir görünüm çıkmış oluyor!

Yaşınızı göstermek istiyorsanız katlı küt kesim en doğru tercih olur!

Bu saç modeline farklı iki renk ile hareket katabilirsiniz.

Oval yüz tipleri için bu kesim uygundur.

UZUN KESİM PIXIE İLE DİKKATLERİ ÜZERİNİZE ÇEKİN

Uzun denildiğine bakmayın. Bu saç modeli de oldukça kısadır.

Pixie saç modeli radikal saç değişikliklerini sevenler için fazlasıyla idealdir.