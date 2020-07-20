Bu yöntemler banyo temizliğin ömrünü uzatıyor! Uzun süre kirlenmiyor...

Banyolar nemli bir ortam olduklarından dolayı birçok bakterinin üremesine uygun bir alandır. Mikropların çoğalması sağlığınızı kötü etkileyebilir. Bu bakteriler genellikle öksürme, ateş gibi hafif atlatılan hastalıklara yol açsa da alerjik reaksiyon gösteren bedenlerde daha ağır sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle banyoda yaptığınız temizlik her şeyden önce sağlığınız için önem arz eder. Banyo temizliklerinin etkisini artıracak ipuçlarını kullanmak daha verimli temizlik yapmanızı sağlar.
Temizlik tutkunu ev hanımlarının kendilerine has temizlik karışımları ve temizlik aletleri olabiliyor. Bu tür malzemeler de yapılan temizliğin kalitesini artırıyor. Temizlik ürünleri veya doğal karışımlar ile yaptığınız temizlik deneyimlerinizi daha verimli hale getirmenin ipuçları zaman tasarruf etmenizi de sağlıyor.
Kimyasal özellikleri arasında tahriş edici yapıya sahip ürünler, deri ve solunum sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumdan kaçınmanın en sağlıklı yolu doğal kaynaklardan edinilmiş malzemeleri kullanmak.
Bakterileri öldürme konusunda oldukça başarılı olan sirkeyi daha kalıcı temizlik için tercih edebilirsiniz.
Limonu ise kireç sökücüler yerine kullanmanız mutlu edici sonuçlar doğurabilir.
Ayrıca soda ve karbonat ile en ayrıntılı noktalara kadar temizlik yapabilme imkanına erişirsiniz. Bölgede bulunan leke ve bakterileri kolayca uzaklaştırmanızı sağlayan bu yöntem ile uzun süreli ferahlık sağlarsınız. Temizlik sonrası hemen kirlenmesinin önüne geçen bu yol sağlığınız için herhangi bir tehdit oluşturmaz.
Uzun uğraşlar sonundan temizlediğiniz banyoların tekrar kirlenmesini kısa süre içerisinde engellemek için havalandırma şart.
Deterjan kokuları ile geçen süre zarfında sağlığınızın fazla etkilenmemesi için temiz hava girişi sağlanmalı.
Nemli ortamda bakteri üremesinin hızlı olması havalandırma yapmanızın sebeplerinden birisi.
Eğer banyoda yeterli hava girişi sağlanmaz ise daha boğucu ve sürekli nemli bir hava oluşur. Böyle bir ortamda banyonuzun tekrar kirlenmesi kaçınılmazdır.
Banyoların zemin ve duvarları genellikle fayanslar ile kaplı olur. Fayans aralarının kirli görüntüsü de steril olmayan ortam algısı oluşturur. Ama merak etmeyin. Bu temizlik işlemini yapabilmeniz için pratik bir yöntem var.
Kullanmadığınız bir diş fırçasını çamaşır suyuna sokarak tüm fayans aralarını tertemiz yapabilirsiniz. Bu işlem sırasında kimyasallardan etkilenmemek için havalandırma kanallarınızın açık olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.
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