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Bu yöntemler göz altı morluklarını yok ediyor! Süt, çay poşeti...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Farklı problemlere bağlı olarak ortaya çıkabilen ve yaş ilerledikçe daha da belirgin hale gelen göz altı morlukları, hoş bir görüntü oluşturmadıkları gibi kolay iyileşmeyen yapılarıyla da hayatınızı kabusa çevirebiliyor. Ancak basit birkaç doğal ürün ve yöntemle kısa sürede göz altlarınızdaki morlukların üstesinden gelebilirsiniz.

Bu yöntemler göz altı morluklarını yok ediyor! Süt, çay poşeti...

Uykusuzluk, alerji, yaşlanma ve dehidrasyon gibi birbirinden farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ve zaman içinde daha da kalıcı hale gelen göz altı morluklarından birçok kişi gibi siz de rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz. Göz altları için özel olarak üretilen kozmetik ve makyaj ürünlerini kullanabileceğiniz gibi aktaracağımız doğal malzemelerle ve uygulamalarla da bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ EN ETKİLİ VE BASİT ÇÖZÜMÜ: ÇAY POŞETİ

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen çay; yalnızca bir içecek olarak değil, aynı zamanda göz altı morluklarına karşı da kullanılabiliyor. Bunun için 2 adet siyah veya yeşil çay poşetini yaklaşık 5 dakika boyunca sıcak suda bekletebilir, ardından bu poşetleri soğuyana kadar buzdolabında tutabilir ve 10 - 15 dakika gözlerinizin üzerine koyarak bekletebilirsiniz. Çay, içeriğindeki kafein ve antioksidanlar sayesinde kan damarlarını daraltarak cilt altında sıvı tutulmasını azaltıyor ve böylece göz altı morluklarını da ortadan kaldırıyor.

MUCİZEVİ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI GÖZ ALTI MORLUKLARINDA DA ETKİLİ

Yıpranmış saçlardan kuru cilde kadar saç ve cilt güzelliğiyle ilgili hemen her şeyde kullanılabilen Hindistan cevizi yağı, göz altı morluklarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Yoğun E vitamini içeren formülü nedeniyle zarar görmüş cilt hücrelerini etkili bir şekilde onarabilen Hindistan cevizi yağıyla her gün göz altlarınıza masaj yaparak oluşan morlukları hafifletebilirsiniz.

HEM KIRIŞIKLIKLARINIZI HEM MORLUKLARINIZI İYİLEŞTİREN SALATALIK

Salatalığın ciltteki aydınlatıcı ve sıkılaştırıcı etkisi yıllardır biliniyor. Bu nedenle cilt kremlerinde sık sık kullanılan salatalığı göz altı morluklarınız için de değerlendirebilirsiniz. İki adet salata dilimini gözlerinizin üzerine koyduktan sonra 10 - 15 dakika bekleyebilir ya da ortasından kestiğiniz salata parçalarını birbirine sürterek ortaya çıkan köpüğü göz altlarınıza uygulayabilirsiniz.

HAFİF GÖZ ALTI MORLUKLARI İÇİN GÜL SUYU KULLANABİLİRSİNİZ

Doğal tonik dendiğinde akla ilk gelen malzeme olan gül suyunu göz altlarınıza da uygulayabilirsiniz. Eğer gül suyunu tonik olarak kullanıyorsanız pamuğa döktüğünüz gül suyuyla yüzünüz dışında, göz çevrenize de masaj yapabilirsiniz veya iki adet pamuğa döktüğünüz gül suyunu yaklaşık 10-15 dakika göz kapaklarınızın üzerinde bekletebilirsiniz.

KLEOPATRA'NIN GÜZELLİK SIRRI SÜT, GÖZ ALTLARINIZ İÇİN DE ÇÖZÜM SUNUYOR

Cildi aydınlattığı ve yumuşattığı için ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın banyo yaptığı sütü, siz de göz altınızdaki morlukları yok etmek için tercih edebilirsiniz. Pamuğa yedirdiğiniz sütü göz kapaklarınızın üzerine koyarak tıpkı diğer yöntemlerde olduğu gibi 10-15 dakika bekletebilir veya sütlü pamukla göz altlarınıza masaj yapabilirsiniz.


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