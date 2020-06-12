Bu yöntemler göz altı morluklarını yok ediyor! Süt, çay poşeti...

Uykusuzluk, alerji, yaşlanma ve dehidrasyon gibi birbirinden farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ve zaman içinde daha da kalıcı hale gelen göz altı morluklarından birçok kişi gibi siz de rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz. Göz altları için özel olarak üretilen kozmetik ve makyaj ürünlerini kullanabileceğiniz gibi aktaracağımız doğal malzemelerle ve uygulamalarla da bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ EN ETKİLİ VE BASİT ÇÖZÜMÜ: ÇAY POŞETİ

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen çay; yalnızca bir içecek olarak değil, aynı zamanda göz altı morluklarına karşı da kullanılabiliyor. Bunun için 2 adet siyah veya yeşil çay poşetini yaklaşık 5 dakika boyunca sıcak suda bekletebilir, ardından bu poşetleri soğuyana kadar buzdolabında tutabilir ve 10 - 15 dakika gözlerinizin üzerine koyarak bekletebilirsiniz. Çay, içeriğindeki kafein ve antioksidanlar sayesinde kan damarlarını daraltarak cilt altında sıvı tutulmasını azaltıyor ve böylece göz altı morluklarını da ortadan kaldırıyor.

MUCİZEVİ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI GÖZ ALTI MORLUKLARINDA DA ETKİLİ

Yıpranmış saçlardan kuru cilde kadar saç ve cilt güzelliğiyle ilgili hemen her şeyde kullanılabilen Hindistan cevizi yağı, göz altı morluklarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Yoğun E vitamini içeren formülü nedeniyle zarar görmüş cilt hücrelerini etkili bir şekilde onarabilen Hindistan cevizi yağıyla her gün göz altlarınıza masaj yaparak oluşan morlukları hafifletebilirsiniz.