Bubba Red Bull Müzik Stüdyosu’nda 4 yeni kayda imza attı

Yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene The Kites, Janset, TKO ile Şort'un dahil olduğu proje; 2020 yılında ilk kez tamamen online olarak gerçekleşti ve Warm Up ‘ın son finalisti Bubba , İstanbul’daki tam donanımlı Hayyam Müzik Stüdyoları’nda kayıt yapma şansı yakalayan grup oldu.

'RED BULL BİZE ÜRETME GÜCÜ VERDİ'

Stüdyoda hazırladıkları diğer kayıtlarını da gelecek aylarda peyderpey yayınlamaya hazırlanan gruptan Aslıhan Kurtçu ise, “Tam donanımlı bir ortamda çalmak eşsiz bir deneyim. Müzisyen olarak bu seviyede enstrümanlara ulaşmak, müzik üretmek bizi inanılmaz motive etti. Red Bull bize bir araya gelip üretme gücü verdi” sözlerini kullandı.

Bubba’nın stüdyodaki kayıt süreci ve İstanbul macerasının anlatıldığı mini videosu https://www.redbull.com/tr-tr/bubba-belgesel adresinde yayınlandı. 7 yıldır devam eden Red Bull Warm Up, bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Can Güngör Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, Rain Lab, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismi de ağırladı. Red Bull Warm Up’a dair tüm detaylar RedBull.com adresinde.