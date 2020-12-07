Bubba Red Bull Müzik Stüdyosu’nda 4 yeni kayda imza attı

Yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene The Kites, Janset, TKO ile Şort'un dahil olduğu proje; 2020 yılında ilk kez tamamen online olarak gerçekleşti ve Warm Up ‘ın son finalisti Bubba, İstanbul’daki tam donanımlı Hayyam Müzik Stüdyoları’nda kayıt yapma şansı yakalayan grup oldu.

Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu’dan oluşan grup, Eskişehir’de kuruldu. Yeni nesil sahnenin en üretken isimlerinden olan üçlü, burada dört yeni şarkı kaydetti. Bubba, ilk single’ı Keşiş’i de 4 Aralık 2020 tarihinde yayınladı.

'MÜZİĞİMİZİ HERKES İÇİN YAPACAĞIZ'

Bu sene ilk kez online olarak gerçekleşen yarışmanın sonucunda halk oylaması ile birinci olan grup adına konuşan Oğuzhan Gedik, “Aslı’nın yönlendirmesiyle Red Bull Warm Up'tan haberdar olduk ve başvuru yaptık. Müzik yapmak için ve sadece eğlenmek için bir araya geldik. Hem Amerikan hem de yerel tınılar barındıran bir müzik yapıyoruz. Onlarca popüler iş varken bizleri seçmeleri, yaptığımız işin değer görmesi çok mutlu etti. Buralara gelmeyi hiç düşünmemiştik. Şimdi daha büyük hayallerle, tarzımızı hiç değiştirmeden herkes için müzik yapabileceğiz” sözlerini kullandı.