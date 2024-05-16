Sosyal medyadan kazandığı parayla sevgilisiyle dünya turu yapıyor! "Sanal erkek arkadaşlarım adına utanıyorum"

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Sharna Beckman internette çok sayıda erkek hayrana sahip olduğu için kısa sürede popüler olmayı başardı. Sharna, çevrimiçi erkek arkadaşlarından oluşan uzun listesiyle geçirdiği her 10 dakikada 1.000 Avustralya doları (yaklaşık 21 bin 541 TL) kazandığını iddia ediyor. Sharna'nın çevrimiçi uygulamasının kapsamında ise onlara gününü anlatmak, selfie göndermek ve haftalık aramalara katılmak yer alıyor.

YouTube'daki Love Don't Judge'a konuşan Beckman, "Başlangıçta kız arkadaş deneyimi ortaya çıktığında bu konuda oldukça emin değildim. Çevrimiçi buluşmayla ilgili yaptığım düzenlemelerden bazıları, erkek arkadaşlarımla haftalık görüşmeler yapmak, onlara günlük sesli notlar, günlük mesajlar ve gün boyunca yaptıklarımın fotoğraflarını göndermek.Çizgiyi çizdiğim nokta, benden gerçek hayatta buluşmayı istediklerinde olacaktır; ben bu hizmeti sunmuyorum.Sanal erkek arkadaşlarım adına utanıyorum" dedi.







