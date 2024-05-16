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    4. Sosyal medyadan kazandığı parayla sevgilisiyle dünya turu yapıyor! "Sanal erkek arkadaşlarım adına utanıyorum"

    Sosyal medyadan kazandığı parayla sevgilisiyle dünya turu yapıyor! "Sanal erkek arkadaşlarım adına utanıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.05.2024 11:09
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    Sosyal medya fenomeni Sharna Beckman, erkek arkadaşı olmasına rağmen internet üzerinden takipçileriyle sanal ilişki kuruyor. Sosyal medyadan kazandığı parayla gerçek hayattaki sevgilisiyle lüks bir hayat yaşadığını ve dünya turuna çıktıklarını ifade eden Beckman, "Sanal erkek arkadaşlarım adına utanıyorum" sözleriyle gündeme geldi.

    Avustralyalı sosyal medya fenomeni Sharna Beckman internette çok sayıda erkek hayrana sahip olduğu için kısa sürede popüler olmayı başardı. Sharna, çevrimiçi erkek arkadaşlarından oluşan uzun listesiyle geçirdiği her 10 dakikada 1.000 Avustralya doları (yaklaşık 21 bin 541 TL) kazandığını iddia ediyor. Sharna'nın çevrimiçi uygulamasının kapsamında ise onlara gününü anlatmak, selfie göndermek ve haftalık aramalara katılmak yer alıyor.

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    YouTube'daki Love Don't Judge'a konuşan Beckman, "Başlangıçta kız arkadaş deneyimi ortaya çıktığında bu konuda oldukça emin değildim. Çevrimiçi buluşmayla ilgili yaptığım düzenlemelerden bazıları, erkek arkadaşlarımla haftalık görüşmeler yapmak, onlara günlük sesli notlar, günlük mesajlar ve gün boyunca yaptıklarımın fotoğraflarını göndermek.Çizgiyi çizdiğim nokta, benden gerçek hayatta buluşmayı istediklerinde olacaktır; ben bu hizmeti sunmuyorum.Sanal erkek arkadaşlarım adına utanıyorum" dedi.

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