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  4. Bucha'daki katliamın görgü tanığı o anları anlattı: Sivil insanları vurmaya başladılar

Bucha'daki katliamın görgü tanığı o anları anlattı: Sivil insanları vurmaya başladılar

07.04.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Bucha kentinde katledilen sivillerin görüntüleri dünyayı ayağa kaldırılmıştı. Bucha'da Rus askerlerinden temizlenmesinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı. Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anları anlatan bir görgü tanığı ise "Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 42’nci gün geride kalırken, Ukrayna'nın Bucha kentindeki Rus ordusunun gerçekleştirdiği sivil ölümleri dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Bucha'dan gelen korkunç görüntüler dünyayı dehşete düşürmüştü.
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"SİVİL İNSANLARI VURMAYA BAŞLADILAR"

Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anlara şahit olan görgü tanığı ise yaşadıklarını anlattı.

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Ukraynalı vatandaş, Rus askerlerinin kentte kontrolü sağlamasının ardından gün geçtikçe şiddetin dozunu arttırdıklarını ifade ederek, "Ben evdeydim ve Rus askeri konvoyunu gördüm. Daha sonra biz saklandık onlar başka bir yere gittiler. Geri döndüklerinde bizim askerlerimiz onları bombaladı. Sabahtan akşama kadar Rus tankları yandı.

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Patlayan tankların parçaları 900 metre kadar uzağa fırladı. Dışarı çıktığımda tanklar yanıyordu daha sonra evler yanmaya başladı. Ruslar geri kalan araçlarıyla cesetlerini topladılar. İlk hafta ortalık biraz sakindi insanlar dışarı çıkabiliyordu. Bir sonraki hafta ve üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" dedi. (İHA)
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