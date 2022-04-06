SON DAKİKA | Bucha ve İrpin'deki görüntüler dünyayı dehşete düşürmüştü! Dışişleri Bakanlığından açıklama

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Bucha ve İrpin'den gelen görüntüler dünyayı dehşete düşürmüştü. Söz konusu görüntülerle ilgili Dışişleri Bakanlığı, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir" açıklaması yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...



"SORUMLULARIN HESAP VERMELERİNİN SAĞLANMASI TEMEL BEKLENTİMİZDİR"

Dışişleri Bakanlığından, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinde medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.

Kaynak: DHA

