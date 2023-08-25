Bülent Ersoy konserde ilahi söyledi, sahneye semazenler geldi! Sosyal medyada tartışma çıktı

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Diva lakaplı Bülent Ersoy sahne tarzı ve konserlerdeki performansı ile büyük beğeni toplayan isimlerden biri. En son Barbie tarzıyla çok konuşulan Ersoy’un son konseri sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Ersoy, dün akşam verdiği konserin bir bölümünde ilahi söyledi. Ersoy'a o anlarda semazenler eşlik etti.

Sosyal medyada dikkat çeken bu anlar, kullanıcıları adeta ikiye böldü. "O kıyafetle ve o ortamda ilahi söylenir mi", "Kıyafetle alakası yok", Şok oldum görünce", "Valla iyi geldi güzel olmuş", "En sevdiğim ilahi", "Sesine çok yakışmış" yorumları yapıldı.



