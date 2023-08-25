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Bülent Ersoy konserde ilahi söyledi, sahneye semazenler geldi! Sosyal medyada tartışma çıktı

25.08.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Bülent Ersoy kıyafetleri ve sahne performansı ile sık sık çok konuşuluyor. Başarılı şarkılarıyla hafızalara kazınan Ersoy son konserinde sahnede ilahi söyledi. Ünlü isme ilahi sırasında semazenler de eşlik etti. Bülent Ersoy’un konseri sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Diva lakaplı Bülent Ersoy sahne tarzı ve konserlerdeki performansı ile büyük beğeni toplayan isimlerden biri. En son Barbie tarzıyla çok konuşulan Ersoy’un son konseri sosyal medyada gündem oldu.

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Bülent Ersoy, dün akşam verdiği konserin bir bölümünde ilahi söyledi. Ersoy'a o anlarda semazenler eşlik etti.

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Sosyal medyada dikkat çeken bu anlar, kullanıcıları adeta ikiye böldü. "O kıyafetle ve o ortamda ilahi söylenir mi", "Kıyafetle alakası yok", Şok oldum görünce", "Valla iyi geldi güzel olmuş", "En sevdiğim ilahi", "Sesine çok yakışmış" yorumları yapıldı.

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