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'Bülent Şakrak onun için Ceyda Düvenci'den boşandı' iddiasına yanıt! İşte Bülent Şakrak'ın oyuncu aşkı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.04.2024 08:05 | Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaklaşık dokuz ay önce tek celsede boşandı. Şakrak'ın boşanmayı istemesinin sebebi aylar sonra ortaya çıktı. İddialar sonrasında Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aşkı doğrulandı. İşte yaşananların detayları...

'Bülent Şakrak onun için Ceyda Düvenci'den boşandı' iddiasına yanıt! İşte Bülent Şakrak'ın oyuncu aşkı

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Bülent Şakrak Ceyda Düvenci'den ayrılmasına dair iddialar geçtiğimiz gün gündeme geldi. Ayrılığın sebebine dair ihanet iddiaları şoke etti.

Gazeteci Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre, Bülent Şakrak'ın hayatına yeni bir kadın girmişti. İddialar sonrası Erdağ'a Bülent Şakrak cephesinden, menajeri Handan Taşkın aracılığıyla açıklama geldi.

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Taşkın, Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aşkını doğruladı. Handan Taşkın Seyhan Erdağ'a "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" açıklaması yaptı.

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İKİSİ DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Esra Akpınar, oyunculuk, menajerlik, uygulayıcı yapımcılık iş denemelerinin ardından şimdi dijital reklam pazarlaması yapıyormuş...

İddialara göre bir süredir beraber olan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar halen birliktelik yaşıyor. Ceyda Düvenci ise bir süredir Güçlü Mete ile beraber.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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