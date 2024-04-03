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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanma sebebi o gösterilmişti! Esra Akpınar sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 15:42
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2015 yılında yaptıkları evliliklerini 10 Temmuz 2023’te tek celsede bitiren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin ayrılık sebebi ihanet olarak gösterilmişti. Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylenmişti. Akpınar tüm bu iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanma sebebi o gösterilmişti! Esra Akpınar sessizliğini bozdu

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliğini 10 Temmuz 2023’te tek celsede bitirmişti. Ünlü çiftin ayrılığının ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Evliyken Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği ileri sürüldü.

bülent ceydaa

AŞKI DOĞRULADI

Bülent Şakrak cephesinden, iddialar hakkında menajeri Handan Taşkın aracılığıyla açıklama geldi. Taşkın, Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aşkını doğruladı. Handan Taşkın Seyhan Erdağ'a "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" açıklaması yaptı.

esra akpınar

'SON 4 AYDIR...'

Esra Akpınar da konuya dair sessizliğini bozdu. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Akpınar; 'Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim' dedi.

Ceyda Düvenci ise bir süredir Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete ile beraber.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci evlilik istedi
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