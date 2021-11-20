HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bulgaristan'ın Türk yolcuları saatlerce sınırda beklettiği iddiası! Türkiye harekete geçti

Bulgaristan'ın Türk yolcuları saatlerce sınırda beklettiği iddiası! Türkiye harekete geçti

20.11.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan’da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında, denetim bahanesiyle Türkiye’den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünün 18 saat boyunca sınırda bekletildiği öne sürüldü. Yaşanan olay üzerine üzerine Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’nün, Türklere yönelik engellemelerin kaldırılması için Kapitan Andreevo gümrüğüne gittiğini kaydedildi.

Bulgaristan'ın Türk yolcuları saatlerce sınırda beklettiği iddiası! Türkiye harekete geçti

Türkiye’den Bulgaristan’a düzenli sefer yapan 30’dan fazla otobüs ve onlarca otomobil, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında denetlenmek üzere yaklaşık 18 saat durduruldu.

Bulgaristan'da seçimin kazananı ikinci turda belli olacakBulgaristan'da seçimin kazananı ikinci turda belli olacak

18 SAAT BEKLETİLDİĞİ İDDİASI

“Denetim Operasyonu” adı altında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan’a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde 18 saat bekletildiği iddia edildi. Binlerce Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği belirtilerek, söz konusu yolcuların pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu nedeniyle sınırda bekletildikleri öne sürüldü.

Bulgaristan’daki yetkililerin, Türkiye’de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan’a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini aktardı.

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ

Öte yandan, Bulgaristan’da Türkiye’deki Bulgar vatandaşlarının dikkat çekici bir artışla sandığa gitmesi, ana tartışma konularından biri oldu. Tartışma bu Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi de hararetlendi. 14 Kasım’da, Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçiminin birleştirildiği ilk tura katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı. Bu düşük katılıma karşın, tabanı büyük ağırlıkla Türk Müslüman azınlığın oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye’den gelen oylarla mecliste üçüncü parti oldu. Partinin aldığı 315 bin oyun, 82 bini Türkiye’deki seçmenler tarafından kullanıldı.

Bazı Bulgar gazeteleri, sınırda bekletilen Türk yolcularına seçim öncesi gözdağı verildiği şeklinde yorumladı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Bulgaristan’ın Denetim Operasyonu adı altında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan’a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde saatlerce beklettiği ifade edilmişti. Yaşanan olayın ardından diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’nün Bulgar makamlarıyla görüşerek, Türklere yönelik engellemelerin kaldırılmasını sağlamak amacıyla Kapitan Andreevo gümrüğüne gittiği ifade edildi. (İHA)

Bulgaristan Büyükelçisi, Dışişlerine çağrıldıBulgaristan Büyükelçisi, Dışişlerine çağrıldı

41e2a1db-00d8-4626-aa13-7c69b4c0a49b

69f8e223-f4e3-4e42-91fc-28462ab2e7ef

e51141ae-dc25-4877-b163-0cc0f644c878

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Macron’dan İngiltere’ye tepki: Sinirlerimizle oynuyorMacron’dan İngiltere’ye tepki: Sinirlerimizle oynuyor
Anahtar Kelimeler:
seçim Bulgaristan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

CHP Sözcüsü Öztrak: Karar neden 5 dakika geç açıklandı?

CHP Sözcüsü Öztrak: Karar neden 5 dakika geç açıklandı?

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Futbolu bırakmıştı! Gelen haberle zengin oldu

Futbolu bırakmıştı! Gelen haberle zengin oldu

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.