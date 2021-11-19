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Bulgaristan Büyükelçisi, Dışişlerine çağrıldı

19.11.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları reddedildi.

Bulgaristan Büyükelçisi, Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine Türkiye'nin müdahale ettiği ve Bulgaristan'ın iç işlerine karışıldığı iddiaları ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına çağrılması üzerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Büyükelçi Tcholakov'u saat 22.30 sularında Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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İDDİALARIN REDDEDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov'a, Türkiye'nin, Bulgaristan seçimleri çerçevesinde Türkiye'de oy kullandırılması konusunda her türlü iş birliği yapılmış ve gerekli kolaylık gösterilmişken, seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddialarının reddedildiği bildirildi.

'GARABET' VURGUSU

Büyükelçiye, Türk Büyükelçinin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve temelsiz ithamların Bulgar makamlarınca gündeme getirilmesinin yadırgandığı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan'ın Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerin en temel haklarını kullanmalarına yönelik olarak tepki göstermesinin kabul edilemeyeceği ifade edilerek, bunun bir garabet olduğu vurgulandı.

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NOTA VERİLDİ

Büyükelçiye, Türkiye'nin ve Türkiye'deki oy kullanımının Bulgar iç siyasetinde suiistimal edilmemesinin beklendiği dile getirilerek, bu hususları içeren bir nota verildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği önünde yapılan uygunsuz gösteri ve davranışlara ilişkin tepki de ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Bulgaristan
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