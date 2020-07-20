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Bunlara dikkat etmezseniz klimanız bozulabilir! Klima temizlemenin püf noktaları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle sıcak havalarda evimizin olmazsa olmazlarından olan klimalar kış aylarında da ısıtıcı olarak kullanılabiliyor. Yıl boyunca içerisinde biriktirdiği tozlar nedeniyle klimalar zamanla daha yavaş çalışmaya başlar. Bu nedenle filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ağırlıklı olarak yaz ve kış mevsiminde kullanılması nedeniyle klimalarınızın temizliğini bahar aylarında sağlayabilirsiniz.

Bunlara dikkat etmezseniz klimanız bozulabilir! Klima temizlemenin püf noktaları...

Yaz aylarında serinleten kış aylarında tenimizi ısıtan klimaları neden bu kadar çok sevdiğimiz aşikar. Yalnız bizi büyük dertten kullanan bu arkadaşların temizliğini sağlamak görevimiz. Çünkü klimaların temizliğine dikkat etmediğimiz taktirde klimalar yarattığı kirli hava sirkülasyonu nedeniyle sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eder ve yaydığı koku ile rahatsızlık yaratır. Klimalarımızı yetkili servisi arayarak temizletebileceğimiz gibi evde kendimiz de filtrelerini temizleyerek sorunlarını giderebiliriz. Peki, klima temizliğinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İşte bilmeyenler için evde klima temizliğinin püf noktaları!

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELERİ BİR ARAYA GETİRİN

Eğer evde klima temizleme işine giriştiyseniz edinmeniz gereken ilk şey bir klima temizleme spreyi. Bu spreyleri birçok büyük marketten ya da internet aracılığıyla satış platformlarından temin edebilirsiniz. Temizleme spreyinin dışında elektrikli süpürgeye, küçük bir fırçaya ve toz maskesine ihtiyacınız olacak.

GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALIN

Eğer klimanızdan koku geliyorsa ya da fanlarında rahatsız edici bir gürültü varsa temizlik işleminden önce klima servisini arayarak klimanızı kontrol ettirmeniz gerekebilir. Ayrıca, klimanızda elektrik akımı olmaması için şalterleri de kapatmanız gerekiyor. Aynı zamanda temizlik sırasında klimanızdan çıkacak kir ve tozun dağılmaması için duvarınızı maskeleyebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir zarar gelmemesi için klimanızın motorunu da korumalısınız. Gereken tüm güvenlik önlemlerini sağladıysanız klima temizlik işlemine başlayabiliriz!

RADYATÖR PETEKLERİNİ TEMİZLEYİN

Öncelikle klimanızın kapaklarını yavaşça yukarıya doğru kaldırın. Ardından önünüze çıkan radyatör peteklerinde bulunan tozları elektrik süpürgesi yardımıyla alın. Bu adım çok önemli çünkü eğer peteklerde bulunan toz, temizleme spreyi ile karışırsa tozlar çamura benzer bir tortu oluşturur. Bu da klima temizliğinde size büyük bir zorluk çıkartır. Bu adımda dikkatli olmanız gereken nokta ise filtre temizliği sırasında klima temizlik ürünleri ve su dışında herhangi bir kimyasal kullanmamanız gerektiği.

KLİMA PERDELERİNİ TEMİZLEME SPREYİ İLE YIKAYIN

Radyatör peteklerinde biriken tozları aldıktan sonra klima perdelerini yerlerinden sökün ve lavabonun içerisinde klima temizleme spreyi kullanarak iyice yıkayın. Daha sağlıklı sonuç almak için yumuşak uçlu bir diş parçasını kirli olan yerlere sürterek fırçalayabilir, ardından da bol su yardımıyla durulayabilirsiniz. Ardından klima perdelerini kurutun. Bu aşamada perdelerin kuruduğundan emin olun çünkü eğer filtreleri kurutmadan takarsanız burada bulunan su klimanızın elektronik kart devrelerine kaçabilir bu da oksitlenmeye, paslanmaya hatta kısa devre yaparak cihazınızı kaybetmenize bile neden olabilir.

KLİMANIZI YERİNE TAKIN

Tamamen kuruduktan sonra parçaları yerine takarak klimanızı yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz.

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