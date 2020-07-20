Bunlara dikkat etmezseniz klimanız bozulabilir! Klima temizlemenin püf noktaları...

Yaz aylarında serinleten kış aylarında tenimizi ısıtan klimaları neden bu kadar çok sevdiğimiz aşikar. Yalnız bizi büyük dertten kullanan bu arkadaşların temizliğini sağlamak görevimiz. Çünkü klimaların temizliğine dikkat etmediğimiz taktirde klimalar yarattığı kirli hava sirkülasyonu nedeniyle sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eder ve yaydığı koku ile rahatsızlık yaratır. Klimalarımızı yetkili servisi arayarak temizletebileceğimiz gibi evde kendimiz de filtrelerini temizleyerek sorunlarını giderebiliriz. Peki, klima temizliğinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İşte bilmeyenler için evde klima temizliğinin püf noktaları!

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELERİ BİR ARAYA GETİRİN

Eğer evde klima temizleme işine giriştiyseniz edinmeniz gereken ilk şey bir klima temizleme spreyi. Bu spreyleri birçok büyük marketten ya da internet aracılığıyla satış platformlarından temin edebilirsiniz. Temizleme spreyinin dışında elektrikli süpürgeye, küçük bir fırçaya ve toz maskesine ihtiyacınız olacak.

GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALIN

Eğer klimanızdan koku geliyorsa ya da fanlarında rahatsız edici bir gürültü varsa temizlik işleminden önce klima servisini arayarak klimanızı kontrol ettirmeniz gerekebilir. Ayrıca, klimanızda elektrik akımı olmaması için şalterleri de kapatmanız gerekiyor. Aynı zamanda temizlik sırasında klimanızdan çıkacak kir ve tozun dağılmaması için duvarınızı maskeleyebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir zarar gelmemesi için klimanızın motorunu da korumalısınız. Gereken tüm güvenlik önlemlerini sağladıysanız klima temizlik işlemine başlayabiliriz!