Bunlara dikkat! Her kadında farklı nedenlerden kaynaklanıyor

20 yaş üstü kadınların %15’inde, 65 yaş üstü kadınların ise %50’sinde görülebilen istemsiz idrar kaçırma, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren sağlık problemlerinden biri olarak tanımlanıyor. Bu durum, menopoz, obezite, depresyon, sigara kullanımı, çok sayıda normal doğum yapmış olmak gibi faktörlerle de gelişebiliyor. Bununla birlikte de depresyon, anksiyete, toplumdan soyutlanma, iş gücü kaybı, tekrarlayan genital mantar, selülit gibi yumuşak doku enfeksiyonları, cinsel fonksiyon bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

İDRAR KAÇIRMA HER KADINDA FARKLI NEDENLERDEN KAYNAKLANIYOR

Stres tipi idrar kaçırma: 50 yaş altı kadınlarda daha sık görülen stres tipi idrar kaçırma; öksürme, hapşırma, gülme ve ıkınma gibi durumlarda istemsiz bir şekilde ortaya çıkabilir.

Sıkışma tipi idrar kaçırma: İleri yaş kadınlarda daha fazla görülen bir idrar kaçırma tipidir. İdrara çok sıkışık hissetme ve acil idrar yapma isteği ile birlikte görülen bu tip idrar kaçırmaları mesane anormallikleri veya nörolojik hastalıklar sebep olabilir.

Taşma tipi idrar kaçırma: Mesane kaslarının yeterince çalışmadığı veya mesane çıkışını daraltan tümör ya da taş varlığı gibi durumlarda görülen bir idrar kaçırma tipidir.

Fonksiyonel idrar kaçırma: Romatizmal hastalıklar ya da felç gibi hareket kısıtlılığı olan hastalarda görülen bir idrar kaçırma tipidir. Harekete geçerek tuvalete gitmeyi engelleyen düşünce ve bilinç bozukluğu (bunama, merkezi sinir sistemi hastalıkları vb) gibi hastalıklar neden olabilir.

Sürekli idrar kaçırma: Mesane veya alt üreme sistemi ameliyatlarına ya da kanser tedavisi sırasında uygulanan radyasyon tedavisine bağlı ortaya çıkan mesane ve vajen arasındaki anormal açıklıklardan (fistül) sürekli idrar gelebilir.

Sistematik hastalıklara bağlı idrar kaçırma: Mesane kaslarının düzenli kasılmasını etkileyebilen merkezi sinir sistemi hastalıkları (Parkinson hastalığı, omurilik yaralanmaları, kafa içi basınç artışı gibi), idrar yollarını mekanik olarak etkileyen veya yapısını bozan komşu organ kanserleri, yapısal bozukluklar (fazladan üreter, üretral divertikül) veya diyabetes mellitus gibi sistemik hastalıklara bağlı idrar kaçırmadır.

Geçici tip idrar kaçırma: İdrar yolu enfeksiyonları, çeşitli ilaçların kullanımı (bazı hipertansiyon, alerji, depresyon ve psikoz ilaçları, östrojen içeren ilaçlar, sakinleştiriciler ve kas gevşeticiler), fazla alkol, kafein tüketimi gibi durumlara bağlı geçici idrar kaçırma olabilir.

Karışık tip idrar kaçırma: Karışık tip idrar kaçırma ise hem stres hem de sıkışma tipleri ile birlikte görülür.

Depresyon ve fazla kilolarınız idrar kaçırmanıza neden olabilir