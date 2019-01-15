Bunları doğumdan önce her kadının bilmesi gerekiyor! Bu pozisyonda yatmak ölü doğum riskini artıyor

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Bir kadın hamile olduğunu öğrendikten hemen sonra kendisine en uygun olduğuna inandığı bir jinekolog seçmesi çok öenmlidir. Jinekolog, herhangi bir komplikasyonsuz sağlıklı hamileliğine nasıl devam edeceği hakkında bilgi verecek ve her şeyin plana uygun olduğundan emin olmak için aylık kontrollerini planlayacaktır. Böylece hem sağlığının hem de doğmamış çocuğun sağlığının iyi gittiğinden emin olacak ve erken evrede oluşabilecek herhangi bir gelişimsel bozukluğu tespit edip buna göre hazırlayabilecekler. Jinekolog, hamileliğinin ilk ayında vücudunun nasıl değişeceği ve fetüsün nasıl geliştiği hakkında anne adayını bilgilendirecektir. Bazı jinekologlar, nöral tüp defektlerini önleyen ve sağlıklı bir doğum sağlayan folik asit gibi doğum öncesi vitaminleri reçete edecektir. AİLE ÖYKÜNÜZÜ VE OLASI KALITIMSAL HASTALIKLARI ÖĞRENİN Bebeğin göz rengi anneden mi alacağı uzun boyunu babadan mı alacağı konularını merak etmenin dışında, bebek bunlardan çok daha fazlasını alabilir. Ve bu 7 kuşaktan geriye doğru izlenebilir. Her iki ebeveyn için de aileye mümkün olan en sağlıklı başlangıcı vermek için aile geçmişini araştırmak öenmlidir. Ebeveynler, bebekte kalıtım yoluyla alacağı gelişimsel bir engeli, doğum kusurları veya genetik hastalık öyküsü olup olmadığını bilmelidir. Bu tür bilgilere sahip olan ebeveynler bu sorunları erken aşamada çözebileceklerdir. Jinekologlar daha sonra ebeveynleri, genetik danışma ve daha sonra bebeğin sahip olabileceği olası sağlık sorunlarını tanımlamaya yardımcı olmak için genetik testlere yönlendirecektir.

SAĞLIKLI BESLENME ÖNEMLİ İki kişi için yemek ifadesi hamilelik söz konusu olduğunda doğrudur, ancak iki katı kadar yiyecek yemek anlamında değil, iki katı daha fazla vitamin ve mineral almaktır. Demir, kalsiyum, folik asit ve protein bakımından zengin bir diyet, hem annenin hem de bebeğin hamilelik sırasında gereken tüm sağlıklı besleyici yiyecekleri almasını sağlamak için bazı ekstra kalorilerin yanı sıra hayati önem taşır. Kötü beslenme alışkanlıkları, gebelik diyabeti riskini artırabilir ve doğum sırasında sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. NELER YENİLMELİ? Süt ürünleri, büyüyen bir fetüs için oldukça önemlidir. Ek olarak, probiyotik özellikleri nedeniyle yoğurt yemek önemlidir.

Baklagiller folat ve lif bakımından zengindir ve doğum kusurları ve hastalıkları riskini azaltabilir.

Tatlı patatesler ve havuçlar, annenin vücudunun normal hücre üretimine yardımcı olan A Vitamini'ne dönüştürdüğü mükemmel bir beta-karoten kaynağıdır. Somon gibi Omega 3'ler açısından zengin besinler, büyüyen bir fetüste beynin gelişimi için idealdir.

Yeşil yapraklı sebzeler, gelişmekte olan bir bebek için demir ve lif bakımından zengin oldukları için en önemli besinleri içerir.

Yağsız et, hamilelikte önemli olan yüksek miktarda demir, protein ve B vitamini kaynağıdır.

Balık yağı, hamilelik sırasında son derece önemli olan tüm omega-3 yağ asitleri, A vitamini ve D Vitamini sağlayabilir ve özellikle anne balık yemiyorsa alternatif olarak alınabilir.

Meyveler C vitamini, lif ve hamilelik sırasında oluşan kabızlığa yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından zengindir.

Kepekli tahıllar, hamile kadınların yüksek miktarlarda ihtiyaç duyduğu lif, bitki bileşikleri, B vitamini ve magnezyum bakımından zengindir.

KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER Salmonella bakterisi riski taşıyan kısmen pişmiş veya çiğ yumurtalardan kaçının.

Hamilelik sırasında tüketilmesi tehlikeli olan listeriler içerdiğinden, meyvelerden kaçının.

Toksoplazmoz olma riski yüksek olduğundan çiğ veya az pişmiş etlerden kaçının. Sucuk, salam, pastırma gibi ürünleri de tüketmeyin. Bunlar da toksoplazma enfeksiyonuna neden olan parazit içerir.

A vitamini açısından çok yüksek olduğu ve cenine zarar verebileceğinden karaciğerden kaçının. NOT: Hamileyken diyet gereksinimleriniz ve kısıtlamalar konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir ve gerekli tüm besinleri almak ve bebeğinize zarar verebilecek yiyeceklerden kaçınmak için size bir diyet planı sunacaklardır. HAMİLEYKEN HANGİ EGZERSİZLERİN GÜVENLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİN Her gün egzersiz yapmak hamile bir kadının değişen bedeninin normal çalışmasını sağlayabilir. Doğum çok fazla fiziksel güç ve enerji gerektirdiğinden, hamilelik sırasında bir zorunluluktur. Aktif kalmak, hamileliğin yanı sıra doğum sırasında komplikasyon riskini azaltabilir. Bir anne hamilelikten önce fiziksel olarak aktif olmasa bile hamileyken başlayabilir. Fiziksel aktivite hamileliğe eşlik eden rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olabilir ve hamileliği ve doğum sancısını azaltmak için kas gücünü arttırmaya yardımcı olur.

YAPILACAK EGZERSİZLER Yürüme, yüzme ve dans etme gibi egzersizleri seçebilirsiniz.

Nefessiz kaldığınızı hissettiğinizde düzenli molalar verin.

Egzersizden önce ve sonra bol su içiniz.

Ağırlık kaldırmayı seçerseniz, örneğin 3 kilo gibi aşırı hafif ağırlıkları kaldırmayı deneyin.

Kaldırırken nefes aldığınızdan ve gevşerken nefes aldığınızdan emin olun. KAÇINILMASI GEREKEN EGZERSİZLER Pelvisinize baskı uygulayabilen veya sırtınızı aşağı çekebilecek ağır ağırlıklardan kaçının.

Egzersiz yaparken nefesinizi tutmayın, normal nefes almaya çalışın.

Sırt üstü uzanmanızı gerektiren egzersizlerden kaçının.

Düşmenize neden olabilecek egzersizlerden kaçının.

Yaralanmanıza neden olabilecek sporları yapmaktan kaçının. NOT: Hamile kadınların hem sağlıklarını hem de bebeklerinin sağlığını riske sokabileceğinden kaçınmaları gereken egzersiz türleri hakkında doktorlarına danışmaları önemlidir. EN UYGUN UYKU POZİSYONLARI HAKKINDA BİLGİ EDİNİN Yorgunluk ve halsizlik, hamilelik sırasında, özellikle ilk 12 hafta boyunca çok yaygındır ve hamilelik ilerledikçe tehlikeli olabilecek bazı uyku pozisyonları vardır. Ulusal Sağlık Servisine göre en güvenli uyku pozisyonu sol tarafınızda uyumaktır. Sağınızda yatmak tehlikeli olabilir. Sağ tarafa yatmak, bacaklardaki ana damarlardan kalbe olan kan akışını azaltıyor ve bu da anne karnındaki bebeği etkiliyor. Araştırmaya göre, hamileliğin 28. haftasından sonra sırt üstü yatmak ölü doğum riskini artırabilir. Bunun nedeni pozisyonun bebeğe verilen kan akışını ve oksijeni sınırlandırmasıdır. Bu poziyonda uyuduğunuzu fark ederseniz hemen pozisyonunuzu değiştirmelisiniz. Bunu önlemek için bacaklarınızın arasına bir yastık yerleştirebilirsiniz.

YOGA VE KİŞİSEL BAKIMIN YARARLARI HAKKINDA BİLGİ EDİNİN Hamile olmanın duygusal ve fiziksel olarak stresli olabileceği inkar edilemez. Bu yüzden, kendinize olabildiğince iyi bakmak ve sizi stresli hissettiren rahatsız edici durumlardan veya durumlardan kaçınmak önemlidir. Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre, yoga, özellikle hamilelik söz konusu olduğunda, hem vücuda hem de zihne çeşitli sağlık yararları sunar: Hamileliğin eşlik ettiği stresi yönetmenize yardımcı olur. Hamilelik sırasında oluşabilecek birçok hastalığı önlemenize yardımcı olur. Örneğin, ödem, diyabet veya gebelik hipertansiyonu. Duygudurum dengesini arttırır. Ağrıları gidermeye yardımcı olur. Aşırı kilo alımını önler. Vücudunuzun doğum sırasında geçirdiği endişe miktarını azaltır. DOĞUM ÖNCESİ GEÇİŞ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN Doğum öncesi dönem ebeveynliğe geçiştir ve bir kadın hala hamileyken gerçekleşir. Sabit bir ay yok çünkü her insan gebeliğin duygusal değişimlerini farklı zamanlarda yaşıyor. Ancak, genellikle 3 veya 4 ay sonra olur. Bu süre zarfında, her iki ebeveyn de önemli psikolojik ve sosyal değişimler geçirmekte ve ebeveynler olarak yeni rollerine nasıl adapte olduklarını anlamaya çalışmakta ve doğum tarihi yaklaşırken stres de artmaktadır.

İkiz veya üçüz bekleyen ebeveynler, yalnızca bir çocuk bekleyen ebeveynlerden daha fazla stres yaşarlar. Bunun nedeni, daha fazla sorumluluğa sahip olmalarıdır. Çoğu çift bu süre zarfında birbirleriyle iletişim kurmakta zorlanırlar, ancak uzmanlara göre bu tamamen normaldir. Bebek doğduktan sonra stres azar azar ortadan kalkar ve çiftlerin çoğu yeni ebeveynler olarak rollerinde normale döner. Eğer ilişkinizde bu değişiklikleri yaşarsanız, sizin ve eşinizin yaşadığı şeylerin tamamen normal olduğunu ve stresin ne olduğunu, anne-baba olmanın nasıl bir şey olduğunu anlayamadığınızdan anlamak önemlidir. Ancak bebeğiniz doğduğunda, her şeyin doğal ollduğunu stresin gideceğini göreceksiniz. DOĞUM SANCISI VE DOĞUM HAKKINDA BİLGİ EDİNİN Doğum, güçlü psikolojik ve fiziksel başa çıkma mekanizmaları gerektiren çok duygusal bir deneyimdir. Bir kadının yaşayabileceği en şiddetli ağrıdır, ancak yaşamı değiştiren bir deneyim olduğu için, acı gelecekte anne tarafından hissedilmez ve zamanla kaybolur. Araştırmaya göre kadınların% 90'ı doğumdan 3 ay sonra ağrıyı tatmin edici buluyor ve olumlu bir sonuç olarak görülüyor. Doğum eyleminin belirtileri ve semptomlarını anlamak için jinekoloğunuza danışmanız önemlidir. Jinekologlar, kadınların kendilerini daha rahat hale getirmek için kasılmalara başladıklarında yürümeyi denemelerini tavsiye ediyorlar.