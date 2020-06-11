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Bunları yapanın ömrü uzuyor! Sağlıklı ve uzun yaşayanların sırları açıklandı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koca bir ömrü devirmiş ve hala dimdik ayakta duran yaşlıları gören herkes takdir ve saygı hissiyle dolar. Onlar gibi uzun ve sağlıklı yaşamak için ise pek çok farklı yöntem ve hayat felsefesi vardır. Hangi felsefeyi incelerseniz inceleyin, belirli başlı maddeleri içerdiğini görürsünüz. Uzun yaşamın sırlarına dair tüm ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Bunları yapanın ömrü uzuyor! Sağlıklı ve uzun yaşayanların sırları açıklandı...

Japonya'nın Okinawa adası uzun ömürlü ve dinç insanlarıyla meşhurdur. Fakat, asırlık çınarlara ev sahipliği yapan tek ülke Japonya değil. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde, uzun ve sağlıklı bir ömür süren topluluklar yaşıyor. Haydi, bu yaşlıların şaşkınlık verici düzeydeki ortak özelliklerinden bahsedelim.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

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Yüz yıldan fazla yaşayan insan gruplarının ilk ortak özelliği sebze ağırlıklı beslenmeleridir. Yoğun hayvansal gıdalardan ve yağlardan uzak kalan insanlar, daha dinç bir ömür sürüyor. Zeytinyağı gibi sağlıklı bitkisel yağları sıklıkla kullanan bu topluluklar, özellikle Yunanistan ve İtalya'da uzun yaşamlarının sırrını buna bağlıyor. Japonya'da ise her öğün büyük oranda soya filizi ve diğer sebzelerden pişiriliyor.

TAM DOYMADAN SOFRADAN KALKIN

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Japonların "Hara Hachi Bu" felsefesi olarak adlandırdıkları durum, midenin yüzde sekseni dolu iken sofradan kalkmaktır. Tıka basa doymanın mide ve iç organlara yarattığı baskının yanı sıra rehavet oluşturması da yaşam kalitesini düşürür. Bu sebeple, tam doymadan sofradan kalkmak uzun yaşayan insanlar için temel bir ilke haline gelmiştir.

SOSYAL OLUN VE BİR TOPLULUĞA AİT HİSSEDİN

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Yaşadığınız topluma ait olma hissi size tahmin edebileceğinizden çok daha büyük bir haz verir. Her gün topluluğunuzla ve komşularınızla konuşmak, onlarla aktiviteler yapmak ruhunuzun bir yere ait hissetmesine sebep olacaktır. Bu da ertesi güne uyanmak için size büyük bir sebep verecektir. Japonya'da sırf bunun için oluşturulan köy cemiyetleri var ve bu cemiyetler köyün belirli görevlerini gönüllü olarak yaparak köylerine ve topluluklarına katkı sağlarlar.

İŞLEYEN DEMİR PAS TUTMAZ!

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"Artık emekli oldunuz, yatın dinlenin. Bağ, bahçeyle ve diğer işlerle neden kendinizi yoruyorsunuz?" Bu soru ne kadar da tanıdık değil mi? Oysaki yaşlı bir insana söylenebilecek en yanlış cümlelerden bir tanesidir bu cümle. Amacı olmayan bir insan, ölümü bekleyen bir insan demektir. Hayat devam ettiği sürece, her insan bir amaç için savaş vermelidir. Bu yüzdendir ki, sevdiği işi yapan insanlar asla emekli olmak istemezler.

YAŞLILAR DA SPOR YAPAR!

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Spor salonlarında gençleri görmek pek çoğunuza normal geliyordur. Peki ya, kaç kez yürüyüş bandında doksanlık bir dede gördünüz? Genç yaşlı herkesin basit de olsa günlük spor rutini oluşturması, ömürlerine ömür katmaları demektir. Uzun bir yaşam sürdüren topluluklarda ortak olarak görülen özelliklerden biri de düzenli olarak spor yapmalarıdır.

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