Bunları yapanın ömrü uzuyor! Sağlıklı ve uzun yaşayanların sırları açıklandı...

Japonya'nın Okinawa adası uzun ömürlü ve dinç insanlarıyla meşhurdur. Fakat, asırlık çınarlara ev sahipliği yapan tek ülke Japonya değil. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde, uzun ve sağlıklı bir ömür süren topluluklar yaşıyor. Haydi, bu yaşlıların şaşkınlık verici düzeydeki ortak özelliklerinden bahsedelim.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Yüz yıldan fazla yaşayan insan gruplarının ilk ortak özelliği sebze ağırlıklı beslenmeleridir. Yoğun hayvansal gıdalardan ve yağlardan uzak kalan insanlar, daha dinç bir ömür sürüyor. Zeytinyağı gibi sağlıklı bitkisel yağları sıklıkla kullanan bu topluluklar, özellikle Yunanistan ve İtalya'da uzun yaşamlarının sırrını buna bağlıyor. Japonya'da ise her öğün büyük oranda soya filizi ve diğer sebzelerden pişiriliyor.

TAM DOYMADAN SOFRADAN KALKIN

Japonların "Hara Hachi Bu" felsefesi olarak adlandırdıkları durum, midenin yüzde sekseni dolu iken sofradan kalkmaktır. Tıka basa doymanın mide ve iç organlara yarattığı baskının yanı sıra rehavet oluşturması da yaşam kalitesini düşürür. Bu sebeple, tam doymadan sofradan kalkmak uzun yaşayan insanlar için temel bir ilke haline gelmiştir.