Bunları yapanın ömrü uzuyor! Sağlıklı ve uzun yaşayanların sırları açıklandı...

Japonya'nın Okinawa adası uzun ömürlü ve dinç insanlarıyla meşhurdur. Fakat, asırlık çınarlara ev sahipliği yapan tek ülke Japonya değil. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde, uzun ve sağlıklı bir ömür süren topluluklar yaşıyor. Haydi, bu yaşlıların şaşkınlık verici düzeydeki ortak özelliklerinden bahsedelim.
Yüz yıldan fazla yaşayan insan gruplarının ilk ortak özelliği sebze ağırlıklı beslenmeleridir. Yoğun hayvansal gıdalardan ve yağlardan uzak kalan insanlar, daha dinç bir ömür sürüyor. Zeytinyağı gibi sağlıklı bitkisel yağları sıklıkla kullanan bu topluluklar, özellikle Yunanistan ve İtalya'da uzun yaşamlarının sırrını buna bağlıyor. Japonya'da ise her öğün büyük oranda soya filizi ve diğer sebzelerden pişiriliyor.
Japonların "Hara Hachi Bu" felsefesi olarak adlandırdıkları durum, midenin yüzde sekseni dolu iken sofradan kalkmaktır. Tıka basa doymanın mide ve iç organlara yarattığı baskının yanı sıra rehavet oluşturması da yaşam kalitesini düşürür. Bu sebeple, tam doymadan sofradan kalkmak uzun yaşayan insanlar için temel bir ilke haline gelmiştir.
Yaşadığınız topluma ait olma hissi size tahmin edebileceğinizden çok daha büyük bir haz verir. Her gün topluluğunuzla ve komşularınızla konuşmak, onlarla aktiviteler yapmak ruhunuzun bir yere ait hissetmesine sebep olacaktır. Bu da ertesi güne uyanmak için size büyük bir sebep verecektir. Japonya'da sırf bunun için oluşturulan köy cemiyetleri var ve bu cemiyetler köyün belirli görevlerini gönüllü olarak yaparak köylerine ve topluluklarına katkı sağlarlar.
"Artık emekli oldunuz, yatın dinlenin. Bağ, bahçeyle ve diğer işlerle neden kendinizi yoruyorsunuz?" Bu soru ne kadar da tanıdık değil mi? Oysaki yaşlı bir insana söylenebilecek en yanlış cümlelerden bir tanesidir bu cümle. Amacı olmayan bir insan, ölümü bekleyen bir insan demektir. Hayat devam ettiği sürece, her insan bir amaç için savaş vermelidir. Bu yüzdendir ki, sevdiği işi yapan insanlar asla emekli olmak istemezler.
Spor salonlarında gençleri görmek pek çoğunuza normal geliyordur. Peki ya, kaç kez yürüyüş bandında doksanlık bir dede gördünüz? Genç yaşlı herkesin basit de olsa günlük spor rutini oluşturması, ömürlerine ömür katmaları demektir. Uzun bir yaşam sürdüren topluluklarda ortak olarak görülen özelliklerden biri de düzenli olarak spor yapmalarıdır.
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