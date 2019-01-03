Bunları yaptırırken dikkat! Balık pedikürü ya da kulak temizleme mumu ne kadar sağlıklı?

Bunları yaptırırken bu detaylara mutlaka dikkat edin.

Vücudunuz için yaptırdığınız işlemler ne kadar sağlıklı?

KALICI MAKYAJ Gözlere, kaşlara ve dudaklara yapılan kalıcı makyaj aslında bir dövmedir. Tıpkı normal dövmelerde olduğu gibi, bazı kişiler iltihaplanma gibi etkilerle karşılaşabilir. Kalıcı makyaj yaptıran bir hasta şöyle anlatıyor: “Microblading yaptırdığımda normal görünmesi 2 hafta sürdü. Şişlik azaldı ama rengi istediğim gibi olmadı”

DUDAK BÜYÜTME Dudak büyütmenin en önemli dezavantajlarından biri, sonucun sadece kısa sürmesidir. Dudakların dolgunluğu yaklaşık 5-6 ay sürer ve sonra dudaklar ilk hallerine döner. Bu nedenle kadınlar estetik bağımlısı haline gelip her 6 ayda bir bu acı veren enjeksiyonlardan geçiyor. Dudak büyütme operasyonu yaptıran bir kadın yaşadıklarını anlatıyor: ''Size yapmayın demiyorum sadece uyarmak istiyorum. Dolgun görünüm gerçekten harika olabilir, ilk dört gün ördek gibi göründüm. 2 hafta boyunca dudaklarımın içinde sert bir şey olduğunu hissetim. Sanırım bir daha böyle bir şey yaptırmayacağım.''

LIPOSUCTION Klasik liposuction, genel anestezi altında uygulanır ve iyileşmesi 2-3 haftad. Ek olarak, ameliyat edilen bölgede hiperpigmentasyon (cildin lekelenmesi) alabilirsiniz. Amerikalı bilim insanlarına göre, tüm hastaların% 18.7'si bundan muzdarip olabilir. Doktorlar da bu operasyon ve sonuçları hakkında oldukça şüpheciler. Liposuction,“ kilo kaybına ”neden olmaz. Kilonuz bir kalori ürünüdür. Yani kalori dengesini değiştirmezseniz, kilonuz sabit kalır ve liposuction tarafından hedeflenen alan daha küçük olur. Örneğin, birçok kadın alt göbek yağlarından kurtulmak için liposuction yaptırıyor, ancak bir yıl sonra daha büyük bir üst göbek yağı ile karşı karşıya kalıyor.

BALIK PEDİKÜRÜ Balık pedikürleri genellikle dişsiz Garra rufa balığı ile yapılır. Bu tür pedikürler her zaman ayakların iyice yıkanması ve dezenfeksiyonu ile başlamalıdır. Ancak bundan sonra ayaklarınızı balık içeren ılık su tankına sokabilirsiniz. Aksi takdirde, önceki müşterilerden bakteri veya mantar bulaştırılabilir. Bacaklarınızı traş ettikten sonra balık pedikürünün yapılması da önerilmez. Enfekte olabileceğiniz mikroskobik kesikler olabilir.

YÜZ AKUPUNKTURU Bu prosedür kadınlara mükemmel şekillendirme ve ince çizgilerin kaldırılması anlamına gelen bir “bebek yüzü” görünümü vaat ediyor. Bu sonucu elde etmek için, yüz derisine 100'den fazla özel ince iğne yerleştiriliyor. Bununla birlikte, bilim adamları bu kozmetik prosedürün etkinliğini hala doğrulayamamaktadır. Ayrıca, bu tıp alanının hala daha fazla araştırılması gerektirdiğini belirtiyorlar.

KULAK TEMİZLEME MUMU Kulak mumları huni şeklinde içi boş bir boru şeklindedir ve bir vorteks (vakum) yaratır. Alevlerin her türlü kiri kulaktan çıkarmaya yardımcı olan bir vakum oluşturduğuna inanılmaktadır. Amerikan Odyoloji Akademisi, bu uygulamanın faydalarını araştırmak için çalışma yaptıklarında kulak yanıklarına veya kulak kanalı tıkanıklığına neden olabileceği sonucu vardılar. Kulak mumculuğu bilinen en eski ve doğal birikmiş kulak kiri temizleme yöntemi olarak biliniyor.

DİŞ BEYAZLATMA Müşterilere, böyle bir beyazlatma işleminden sonra “Hollywood gülüşü” sözü verilir. Ancak, dişlerinizi daha savunmasız kılan diş minesinin incelmesi ile sonuçlanır. Ayrıca oral mukozaya zarar verebilir. Birçok hasta prosedürün gerçekten acı verici olduğundan ve etkisinin oldukça kısa olduğundan şikayet eder. “Ne yazık ki, ameliyattan sadece 2 hafta sonra dişlerim karardı. Evet, doktor bir yıl içinde dişlerimi tekrar beyazlatmam gerekeceği konusunda uyardı, ancak bir hafta içinde beklemiyordum. Bu arada, dişçilerin her yemekten sonra ısrar ettikleri özel bir diş macunu kullandım. ”

MEZOTERAPİ Güzellik salonu müşterilerine, enflamasyondan ve ince çizgilerden kurtulacaklarına dair söz verir ve ciltleri mezoterapi enjeksiyonlarının ardından parlak bir hal alır. Ancak, bilim adamları 2012'de 6 katılımcıyla aksini ispat eden araştırmalar yaptılar. 6 ay boyunca mezoterapi prosedürlerinden geçtiler. Ancak hiçbiri kırışıklıklarının kaybolduğunu gözlemlemedi. Ayrıca potansiyel alerjik reaksiyonları da aklınızda tutmalısınız.