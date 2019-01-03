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Bunları yaptırırken dikkat! Balık pedikürü ya da kulak temizleme mumu ne kadar sağlıklı?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Güzellik salonları çok çeşitli kozmetik prosedürleri sunuyor. İnce çizgilerden kurtulacağımıza, cildimizin parlayacağına ve göğüslerimizin ameliyat olmadan kaldırılacağına dair birçok uygulamadan bahsediyorlar. Ancak bu prosedürler gerçekten güvenli mi? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Bunları yaptırırken bu detaylara mutlaka dikkat edin.

Vücudunuz için yaptırdığınız işlemler ne kadar sağlıklı?

KALICI MAKYAJ

KALICI MAKYAJ
Gözlere, kaşlara ve dudaklara yapılan kalıcı makyaj aslında bir dövmedir. Tıpkı normal dövmelerde olduğu gibi, bazı kişiler iltihaplanma gibi etkilerle karşılaşabilir. Kalıcı makyaj yaptıran bir hasta şöyle anlatıyor: “Microblading yaptırdığımda normal görünmesi 2 hafta sürdü. Şişlik azaldı ama rengi istediğim gibi olmadı”

DUDAK BÜYÜTME

DUDAK BÜYÜTME
Dudak büyütmenin en önemli dezavantajlarından biri, sonucun sadece kısa sürmesidir. Dudakların dolgunluğu yaklaşık 5-6 ay sürer ve sonra dudaklar ilk hallerine döner. Bu nedenle kadınlar estetik bağımlısı haline gelip her 6 ayda bir bu acı veren enjeksiyonlardan geçiyor. Dudak büyütme operasyonu yaptıran bir kadın yaşadıklarını anlatıyor: ''Size yapmayın demiyorum sadece uyarmak istiyorum. Dolgun görünüm gerçekten harika olabilir, ilk dört gün ördek gibi göründüm. 2 hafta boyunca dudaklarımın içinde sert bir şey olduğunu hissetim. Sanırım bir daha böyle bir şey yaptırmayacağım.''

LIPOSUCTION

LIPOSUCTION
Klasik liposuction, genel anestezi altında uygulanır ve iyileşmesi 2-3 haftad. Ek olarak, ameliyat edilen bölgede hiperpigmentasyon (cildin lekelenmesi) alabilirsiniz. Amerikalı bilim insanlarına göre, tüm hastaların% 18.7'si bundan muzdarip olabilir. Doktorlar da bu operasyon ve sonuçları hakkında oldukça şüpheciler. Liposuction,“ kilo kaybına ”neden olmaz. Kilonuz bir kalori ürünüdür. Yani kalori dengesini değiştirmezseniz, kilonuz sabit kalır ve liposuction tarafından hedeflenen alan daha küçük olur. Örneğin, birçok kadın alt göbek yağlarından kurtulmak için liposuction yaptırıyor, ancak bir yıl sonra daha büyük bir üst göbek yağı ile karşı karşıya kalıyor.

BALIK PEDİKÜRÜ

BALIK PEDİKÜRÜ
Balık pedikürleri genellikle dişsiz Garra rufa balığı ile yapılır. Bu tür pedikürler her zaman ayakların iyice yıkanması ve dezenfeksiyonu ile başlamalıdır. Ancak bundan sonra ayaklarınızı balık içeren ılık su tankına sokabilirsiniz. Aksi takdirde, önceki müşterilerden bakteri veya mantar bulaştırılabilir. Bacaklarınızı traş ettikten sonra balık pedikürünün yapılması da önerilmez. Enfekte olabileceğiniz mikroskobik kesikler olabilir.

YÜZ AKUPUNKTURU

YÜZ AKUPUNKTURU
Bu prosedür kadınlara mükemmel şekillendirme ve ince çizgilerin kaldırılması anlamına gelen bir “bebek yüzü” görünümü vaat ediyor. Bu sonucu elde etmek için, yüz derisine 100'den fazla özel ince iğne yerleştiriliyor. Bununla birlikte, bilim adamları bu kozmetik prosedürün etkinliğini hala doğrulayamamaktadır. Ayrıca, bu tıp alanının hala daha fazla araştırılması gerektirdiğini belirtiyorlar.

KULAK TEMİZLEME MUMU

KULAK TEMİZLEME MUMU
Kulak mumları huni şeklinde içi boş bir boru şeklindedir ve bir vorteks (vakum) yaratır. Alevlerin her türlü kiri kulaktan çıkarmaya yardımcı olan bir vakum oluşturduğuna inanılmaktadır. Amerikan Odyoloji Akademisi, bu uygulamanın faydalarını araştırmak için çalışma yaptıklarında kulak yanıklarına veya kulak kanalı tıkanıklığına neden olabileceği sonucu vardılar. Kulak mumculuğu bilinen en eski ve doğal birikmiş kulak kiri temizleme yöntemi olarak biliniyor.

DİŞ BEYAZLATMA

DİŞ BEYAZLATMA
Müşterilere, böyle bir beyazlatma işleminden sonra “Hollywood gülüşü” sözü verilir. Ancak, dişlerinizi daha savunmasız kılan diş minesinin incelmesi ile sonuçlanır. Ayrıca oral mukozaya zarar verebilir. Birçok hasta prosedürün gerçekten acı verici olduğundan ve etkisinin oldukça kısa olduğundan şikayet eder. “Ne yazık ki, ameliyattan sadece 2 hafta sonra dişlerim karardı. Evet, doktor bir yıl içinde dişlerimi tekrar beyazlatmam gerekeceği konusunda uyardı, ancak bir hafta içinde beklemiyordum. Bu arada, dişçilerin her yemekten sonra ısrar ettikleri özel bir diş macunu kullandım. ”

MEZOTERAPİ

MEZOTERAPİ
Güzellik salonu müşterilerine, enflamasyondan ve ince çizgilerden kurtulacaklarına dair söz verir ve ciltleri mezoterapi enjeksiyonlarının ardından parlak bir hal alır. Ancak, bilim adamları 2012'de 6 katılımcıyla aksini ispat eden araştırmalar yaptılar. 6 ay boyunca mezoterapi prosedürlerinden geçtiler. Ancak hiçbiri kırışıklıklarının kaybolduğunu gözlemlemedi. Ayrıca potansiyel alerjik reaksiyonları da aklınızda tutmalısınız.

BOTOKS GÖĞÜS KALDIRMA

BOTOKS GÖĞÜS KALDIRMA
Botoks tedavisi yüz kırışıklıklarını gidermek için oldukça yaygın kullanılır. Son zamanlarda ise göğüslerinin daha çekici görünmesini sağlamak için botoks enjeksiyonu yaptıran kadınları duyuyoruz. Bu işlemin en önemli dezavantajları yüksek fiyatları ve sadece 6 ay süren geçici etkileridir. Bilim adamları spor salonuna gitmenin veya duruş dersleri almanın daha uzun süren sonuçlar sağlayacağına ve daha güvenli olacağına inanıyor.
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