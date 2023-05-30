Bunu herkes yapıyor! 40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu... Röntgen sonuçları doktorları şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan 5 yaşındaki bir çocuk bir kutu içinde şekersiz 40 adeta sakızı çiğneyip çiğneyip yuttu. Anne durumu fark edince anında acil servisi aradı. Doktorlar aileye çocuklarının sindirim sorunları ya da mide sorunu yaşaması durumunda hastaneye getirmesini önerdi. Birkaç saat sonra 5 yaşındaki çocuk şiddetli bir karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

MİDESİNİN DÖRTTE BİRİNİ KAPLAMIŞTI

Hastanede yapılan incelemelerin sonucunda küçük çocuğun midesinin dörtte birini kaplayan büyük bir sakız yumağı keşfedildi. Doktorlar röntgen sonuçlarının ardından küçük çocuğu ameliyata alarak sindirim sistemini tıkayan sakız yumağını çıkarttı. Doktorlar sakız yumağını çıkartmak için küçük çocuğun boğazından aşağı bir özofagoskop ile metal bir tüp yerleştirdi.

“DÜZENLİ BİR ALIŞKANLIK OLMAMALIDIR”

Uzmanlar sakız yutulmaması konusunda uyarılarda bulunurken tek bir seferlik yutulan sakız parçasının büyük olumsuzluklar doğurmayacağını ancak bunun kişi için düzenli bir alışkanlık haline dönmemesi gerektiğini savundu.

Gastroenterolog Dr Elizabeth Rajan, “Çok nadir görülen bir durum olmasına rağmen büyük miktarlarda sakız yutulması kabızlıkla birleşince çocuklarda bağırsakları tıkanabilir. Bu nedenle, özellikle çocuklara, sık sık sakız yutulmaması tavsiye edilir.” dedi.

Diyetisyen Beth Czerwony Cleveland Clinic'e yaptığı açıklamada, "Bir parça sakız yuttuysanız, yaklaşık 40 saat sonra dışkınızdan çıkacaktır. Sindirilemediği için bütün olarak çıkıyor.Sakız yutmak düzenli bir alışkanlık olmamalıdır. Sindirilemediği için bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir” diye konuştu.