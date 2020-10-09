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Bunu kesinlikle deneyeceksiniz... Tek püskürtmeyle örümceklerin kaçışını izleyeceksiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evindeki örümcek sorunundan bıkan bir Facebook kullanıcısı kendi bulduğu basit bir yöntemle örümcekleri kaçırdığını iddia etti. Örümceklerden kurtulma yolu ise inanılmaz basit!

Bunu kesinlikle deneyeceksiniz... Tek püskürtmeyle örümceklerin kaçışını izleyeceksiniz

En cesur insanlar bile büyük bir örümcek görünce çaktırmadan oradan uzaklaşmaya çalışır. Milyonlarca kişiyi korkutmayı başaran bu minik belalar, bulundukları ortamlarda pek hoş karşılanmazlar.

Bir süredir evini işgal eden örümceklerden bezen çaresiz bir kadın her şeyi denemiş olmasına rağmen örümceklerden kurtulamadığını söylüyor. Bunun üzerine evdeki malzemelerden çeşitli tarifleri deneyen çaresiz kadın en sonunda birinin işe yaradığını fark etmiş.

ÖRÜMCEKLERDEN KURTULMANIN YOLU

Sylvia adlı kadın, gizli tarifini Facebook’ta paylaşınca kısa sürede viral haline geldi. Örümceklerin nane kokusundan nefret ettiğini fark eden kadın, nane kokusunu alan örümceklerin hızla oradan uzaklaştığını söylüyor. Kadının örümceklerden kurtulma yolu olan tarifi ise şöyle:

  • Bir miktar nane,
  • Bir şişe antibakteriyel sprey.
  • Bir miktar naneyi, antibakteriyel sprey şişesinin içine dökün, karıştırın. İşte bu kadar basit.

Bu ucuz ve basit tarifi veren kadın, paylaşımında şunları yazmış:

"Pencere pervazının dışına ve kapının etrafına püskürttüm. Püskürtüldüğümde örümceklerin kaçışını izledim. Naneden kesinlikle nefret ediyorlar."


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