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Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfaklarda en önemli yardımcılarımızdan birisi olan bulaşık makineleri hem zaman hem de su tasarrufu sağlayarak bizlere değerli katkılar sağlıyor. Mutfaklarımızda yoğun mesailer yapan bu yardımcılarımızın da bakıma ve temizlenmeye ihtiyaçları var. O halde, bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Ne yapmak gerekir?

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bu bilgilendirme içeriğimizle sizin de mutfaktaki en büyük yardımcınız olan bulaşık makinelerini servis çağırmadan veya kimyasal maddeler kullanmadan sadece evinizde bulunan doğal malzemelerle nasıl temizleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağız. O halde evde doğal temizliğin önemli isimleri beyaz sirke ve karbonatlarınızı hazırlayın, başlıyoruz! Temizleme gücü ve kokuyu yok ediciliği çok yüksek olan bu sirkeyi ve karbonatı marketlerden kolayca temin edebilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNENİZİ BOŞALTIN VE KALINTI BIRAKMAYIN

Bulaşık makinenizi temizlemek ve içindeki kokulardan kurtulmak istiyorsanız ilk olarak bulaşık makinenizi boşaltın. Sonrasında alt rafı çıkarın. Alt rafın çıkarılmasının ardından rahatlıkla ulaşabileceğiniz tahliye hortumu gibi makinenizin önemli parçalarının olduğu alanı dikkatlice gözden geçirin. Bu alanlarda yemek kalıntıları, bulaşıklardan kopmuş olma ihtimali olan parçalar vb. olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse elinize bir eldiven takarak temizlik işlemini tamamlayabilirsiniz. Tüm bu kontrollerden sonra çıkarmış olduğunuz alt rafı yerine yerleştirin.

MAKİNENİZE BİR KÂSE SİRKE KOYUP ÇALIŞTIRIN

Bulaşık makinenizin iç temizlik kontrollerini yaptıktan sonraki ikinci aşamada size gerekli olan bir kâse ile beyaz sirkedir. Bu aşamada yapmanız gereken; bir kâse ya da fincan şeklindeki mutfak eşyasının içine beyaz sirkeyi eklemek ve ardından içi beyaz sirke dolu kâsenizi makinenizin üst rafına düzgün bir şekilde yerleştirmek. Bulaşık makinenizin kapağını kapatın. Ardından makinenizi en yüksek sıcaklık ayarında, kısa bir devir seçerek yıkama işlemini başlatın. Bu aşamada makinenizin içerisine bulaşık yerleştirmeyin ve boş çalıştırın.

Bu işlemin sonucunda sirke makinenizdeki yağ kalıntıları ile küfün giderilmesini sağlayacak. Yıkama işlemi bitince kâse ya da fincanı çıkarıp makinenin biraz soğumasını bekleyin. Hemen ardından 3. aşamaya geçmeye hazırsınız.

MAKİNENİZE KARBONAT DÖKÜP TEKRAR ÇALIŞTIRIN

Son aşamaya geldiğimiz zaman, bulaşık makinenizin önceki aşamadan kalan sıcaklığını atmış yani soğumuş olmasına dikkat edin. Bu arada siz de makinenin alt rafını sürgülerden yardım alarak çıkarın ya da öne kadar iyice çekin ve makine tabanına rahat bir şekilde ulaşılacak hale getirin. Hemen sonra bir avuç miktarı karbonatı zemine serpiştirin ve alt rafı tekrardan yerine konumlandırın.

Şimdi de önceki aşamada yaptığınız gibi en yüksek sıcaklık ayarında ve kısa devirde bulaşık makinenizi çalıştırın. Karbonat bu aşamada makinenizin tüm yüzeylerine yapışıp kalmış bütün lekeleri söküp atacaktır. Bulaşık makinenizin çalışması sona erdiğinde temizliğiniz de tamamlanmış demektir. Artık bulaşıklarınızı güvenle yıkamaya devam edebilirsiniz. İşte bu kadar kolay.

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