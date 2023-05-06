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  4. Bunun adı eşek şakası! Arkadaşının arabasının arkasına “Oral seks için kornaya basın” yazdı... Korna sesleri durmadı

Bunun adı eşek şakası! Arkadaşının arabasının arkasına “Oral seks için kornaya basın” yazdı... Korna sesleri durmadı

06.05.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşına şaka yapmak isteyen genç bir adam şakanın dozunu kaçırınca ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Şakadan habersiz bir şekilde araba süren şakazede olayın farkına vardığında ise ortalık bir anda karıştı. O anlar sosyal medyada viral oldu

Arkadaşına şaka yapmak isteyen bir adam arabasının arkasına “Oral seks için kornaya basın” pankartları astı. Habersiz bir şekilde arabasına binen şakazede aracını çalıştırarak sürmeye başladı. Ancak yol boyunca korna seslerinin durmaması üzerine ne olduğunu anlamayan adam “Sorun ne? Neden sürekli korna çalıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorum” dedi. O anlarda arkası ise kahkahalara boğuldu.

ARAÇTAN İNİP KAVGA EDECEKTİ

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Arkasındaki arabanın sürekli olarak korna çalmasına sinirlenen sürücü sorunun ne olduğunu sormak için arabadan inmeye çalıştığı anlarda arkadaşı tarafından engellendi.

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Şakayı yapan arkadaşının aracın arkasındaki pankartları göstermesi üzerine sinirlenen şakazede onu kovalamaya başladı. Arkadaşının peşinden koştuğu anlarda ayağı kayan adam bir anda kendisini yerde buldu.

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