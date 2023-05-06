Bunun adı eşek şakası! Arkadaşının arabasının arkasına “Oral seks için kornaya basın” yazdı... Korna sesleri durmadı

Arkadaşına şaka yapmak isteyen bir adam arabasının arkasına “Oral seks için kornaya basın” pankartları astı. Habersiz bir şekilde arabasına binen şakazede aracını çalıştırarak sürmeye başladı. Ancak yol boyunca korna seslerinin durmaması üzerine ne olduğunu anlamayan adam “Sorun ne? Neden sürekli korna çalıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorum” dedi. O anlarda arkası ise kahkahalara boğuldu.

ARAÇTAN İNİP KAVGA EDECEKTİ

Arkasındaki arabanın sürekli olarak korna çalmasına sinirlenen sürücü sorunun ne olduğunu sormak için arabadan inmeye çalıştığı anlarda arkadaşı tarafından engellendi.

Şakayı yapan arkadaşının aracın arkasındaki pankartları göstermesi üzerine sinirlenen şakazede onu kovalamaya başladı. Arkadaşının peşinden koştuğu anlarda ayağı kayan adam bir anda kendisini yerde buldu.