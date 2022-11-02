Bunun adı Musk etkisi! 8 dolara mavi tik satacak ama daha neler var neler: İşte ortaya çıkan her şey...

Günlerdir ismi manşetlerden düşmeyen, sosyal medyada hakkında bir paylaşım görmeden gezinmenin mümkün olmadığı bir isim var. Evet, Elon Musk'tan söz ediyoruz. Kendisini Chief Twit olarak adlandıran ancak daha sonra profiline Twitter Complaint Hotline Operator (Twitter Şikayet Hattı Operatörü) yazan ünlü milyarder birçok takipçisine "İyisi mi Elon'ı ara" dedirtti. Twitter'ın tek yöneticisi olduğu birkaç günde platformun çehresini değiştiren ünlü milyarderin daha birçok planı var gibi görünüyor. Fakat aynı zamanda Twitter hakkında çıkan haberler de dur durak bilmiyor. İşte "Elon Musk'ın Twitter'ı"ndan son haberler...

AYLIK 8 DOLARA MAVİ TİK

Dün akşam da paylaştığımız gibi, Twitter'ı satın almasıyla gündemde olan Elon Musk, Twitter'daki 'mavi tik'in aylık 8 dolar olacağını açıkladı. Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sisteminin saçmalık olduğunu söyleyen ünlü milyarder, söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirtti. Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı. Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer verdi.

Musk'ın daha önce mavi tik için 20 dolar isteyeceği iddia edilmişti. Ancak Stephen King gibi ünlü isimler bu ücreti olumsuz karşılamıştı. 8 dolarda karar kılan ünlü milyardere yine de tepkiler sürüyor. Çoğu kişi bu durumun ünlü isimler veya uluslararası kuruluşlar için tehlike arz edeceğini düşünüyor. Çünkü "bir kişi 8 dolara mavi tik alıp daha sonra da adını ünlü bir isimle değiştirip insanları kandırabilir" deniyor.

ÜST DÜZEY AYRILIKLAR TAM GAZ!

Twitter'ın reklam satıştan sorumlu yöneticisi Sarah Personette ve Dalana Brand şirketten ayrıldı. Hem Personette hem de Brand ayrılıklarını Twitter'dan duyurdu. Personette ve Brand'in ayrılmasıyla birlikte, Twitter'da Musk öncesinden kalan yöneticilerin sayısı azalırken, daha fazla kilit konumdaki ismin ayrılacağı söylentileri dolaşıyor.

REKLAMSIZ MAKALELERE SON VEREBİLİR

Twitter'ın abonelik sistemi Twitter Blue geçen sonbaharda ABD'de kullanıma sunulmaya başladı. Şirket, reklamsız makaleleri Blue'ya abone olmanın ana nedenlerinden biri olarak gösteriyordu. Ancak Musk'ın satın aldığı platform bu özelliği sunmayı durduracak gibi görünüyor. The Wall Street Journal'a göre şirket, Twitter Blue müşterilerine reklamsız makalelere erişme olanağı sunmayı bırakmayı planlıyor. Twitter'ın bu değişikliği ne zaman uygulamayı planladığına dair bir bilgi verilmedi. Ancak bunun er ya da geç gerçek olacağı söyleniyor.

DÖRT ŞİRKETİN PATRONU! ARTIK TWİTTER'IN DA CEO'SU OLACAK

Reuters'ın haberine göre, elektrikli araç şirketi Tesla'yı, roket şirketi SpaceX'i, beyin çipi girişimi Neuralink'i ve tünel şirketi Boring Company'yi yöneten Elon Musk 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter'ın CEO'su olarak görev yapacağını söyledi.

Haberde Musk'ın Twitter CEO'su rolünü bir SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) dosyasında açıkladığı, Pazartesi günü yapılan başka bir dosyalamada ise devralma sonucunda Twitter'ın tek yöneticisi olduğunu belirttiği aktarıldı.

Musk'ın CEO pozisyonunda ne kadar kalacağı belli değil. Ünlü milyarder tek yönetici statüsünün ise "sadece geçici" olduğunu belirtmişti.

İÇERİK DENETLEME EKİBİNDE KRİZ

Bloomberg'in haberine göre, Twitter, bazı çalışanların içerik denetimi ve diğer politika uygulamaları için kullanılan dahili araçlara erişimini dondurdu ve personelin ABD ara seçimleri öncesinde yanlış bilgileri engelleme yeteneğini kısıtladı. Bu çalışanların bazılarının, Twitter'ın nefret söylemi kurallarını ihlal eden hesaplara veya yanıltıcı veya saldırgan içerik barındıran gönderilere ceza uygulayamadığı iddia edildi. Kısıtlanmış içerik denetimi, Twitter'ın Güven ve Güvenlik ekibindeki çalışanlar arasında, şirketin 8 Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde politikaların uygulanmasında yetersiz kalacağına inanan endişelere yol açtı.

Twitter'dan Yoel Roth ise bu konuya dair bir dizi açıklama yaparak "2022 ABD ara seçimleriyle ilgili konuşmaları manipüle etme girişimlerine karşı teyakkuz halindeyiz." dedi. Bu açıklamaya ise Elon Musk "Twitter, Twitter kurallarını ihlal ettiği için platformdan kaldırılan hiç kimsenin, bunu yapmak için en az birkaç hafta daha sürecek net bir sürecimiz olana kadar platforma geri dönmesine izin vermeyecektir." şeklinde yanıt verdi.

TWITTER'DA TESLA'DAN İZLER

Elon Musk'ın, Twitter'ın dönüşümüne yardımcı olmak adına Tesla çalışanlarını kullandığı öne sürüldü. Tesla'dan 50'den fazla yazılım mühendisinin Twitter üzerinde çalıştığı bildirildi.

CNBC'ye göre Musk, Twitter'da Tesla'dan 50'den fazla, The Boring Company'den iki ve beyin-bilgisayar arayüzü ekibi Neuralink'ten bir çalışan kullanıyor. Jared Birchall, Jason Calacanis ve PayPal’da yönetici olan risk sermayedarı David Sacks da dahil olmak üzere Musk’ın bazı arkadaşları, danışmanları ve destekçileri de işin içinde. Musk’ın soyadını paylaşan sırasıyla Palantir ve Neuralink’te çalışmış olan James ve Andrew Musk'ın da bu isimler arasında olduğu belirtiliyor.

TWEET DÜZENLEME ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Twitter tweet düzenleme özelliğini duyurmuştu ve kullanıcılarını mutlu etmişti. Ancak tweet düzenleme abonelik sistemine entegre bir özellik. Engadget'ın haberine göre ise Elon Musk, Twitter'da tweet düzenlemeyi herkes için ücretsiz hale getirmek istiyor. Böylece Twitter kullanıcılarının tamamı tweet'lerini düzenleyebilecek.

CNBC, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık sosyal medya ağını satın almasının ardından, Amerikalı bir reklam şirketinin ajanslarının müşterilerine Twitter’daki tüm ücretli reklamları en az bir hafta süreyle askıya almalarını tavsiye ettiğini aktardı. Konuya aşina olan bir kişiye göre firma, bağımsız olarak Twitter’da reklam yayınlamayı seçebilecek olan müşterilerine, sosyal ağın güven ve güvenlik planlarında netlik olmasını beklemelerini ve Musk’ın bunu engelleyip engelleyemeyeceğini görmelerini söyledi.



