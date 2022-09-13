Senden Daha Güzel dizisi final bölüm tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 7 Haziran 2022 tarihinde FOX TV izleyicisiyle buluşan dizinin yayın ömrü kısa oldu. Peki, Burak Çelik'in oynadığı Senden Daha Güzel dizisi final bölümü ne zaman? Senden Daha Güzel dizisi final bölümü hangi tarihte?

SENDEN DAHA GÜZEL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Senden Daha Güzel dizisi 17 Eylül’de ekrana gelecek olan son bölümüyle (14. bölüm) ekrana veda edecek.

Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Şafak Pekdemir’i buluşturan diziyi son olarak Ersoy Güler yönetiyordu.

Dizi istenen reytingleri alamayınca erken final kararı alındı.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ TARİHTE?

Senden Daha Güzel son bölümünde düşük bir reyting sonucu aldı. Bu gelişmenin ardından dizi 14. bölümü ile 17 Eylül Cumartesi akşamı final bölümünü yayınlayacak.

