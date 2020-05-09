Burak Deniz kaza yaptı! Ehliyetine el konuldu

Bizim Hikaye, Aşk Laftan Anlamaz gibi yapımlarda başrol oynayan başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün bir kaza yaptı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sayfa’nın haberine göre, seyir halinde olan Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmazken, emniyet güçlerinin yaptığı tetkiklerin ardından Burak Deniz’in ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

