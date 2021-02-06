Burak isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftlerin çocuklarına vermeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de Burak ismi oluyor. Ancak bu ismi tercih etmeden önce anlamı ve analizi konusunda detaylı bir araştırma içerisine giriliyor. Bu nedenle dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Burak isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Burak ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Erkek isimlerinden olan Burak, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli bu ismin anlamı "Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti" olarak belirtiliyor.
Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor olsa da ailelerin bu ismi çocuklarına koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Bu isme sahip çok sayıda ünlü de bulunuyor. İşte onlardan birkaçı:
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Burak isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin belirgin özelliklerinden bir tanesi duygusallıkları. Bu nedenle hayatta alacakları kararlarda duygularıyla hareket edebiliyorlar. Ancak mantıklı düşünme kabiliyetleri de oldukça gelişmiş olduğu için iki becerilerini bir araya getirerek en doğru kararı alabiliyorlar. Bu noktada da sezgilerini de devreye sokmayı ihmal etmiyorlar. Yaşam felsefeleri ise sevmek ve sevilmek. İnsanlara içtenlikle yaklaşıyorlar ve bu özellikleri sayesinde çevrelerinde oldukça seviliyorlar. Romantik ilişkilerinde ise genellikle sadakat ve sonsuz bir aşk arıyorlar.
Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde "Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti" manası bulunuyor. Bunun yanı sıra bu adın temiz ve berrak gibi manalara geldiği de biliniyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.
Bu kişilerin çok çalışarak hayatta başaramayacakları bir şey yok denilebilir. Ancak hem özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında hoşgörüsüz ya da fazla titiz davranmaları sorunlara yol açabiliyor. Mantıklı düşünme kabiliyetleri sayesinde maddi konularda daima başarı elde ediyorlar. Ancak maddi güçleri beraberinde büyük sorumlulukları da getirdiği için bu noktada dikkatli olmaları gerekiyor.
Burak isminin yanına yakışan isim olarak ise Can, Ali, Ahmet, Tahir, Asaf, Talha, Mert ve Çetin isimleri önerilebiliyor.
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