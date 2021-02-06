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Burak isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

06.02.2021 19:52 | Son Güncelleme:
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Burak isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

Aileler dünyaya gelecek çocuklarına isim seçerken detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Bu noktada isimlerin anlamlarını ve analizlerini detaylı olarak araştırıyor ve öğreniyorlar. Anne ve baba adaylarının sıkça tercih ettiği isimlerden bir tanesi de Burak ismi. Bu nedenle çocuklarına bu ismi vermeyi düşünen aileler Burak isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte bu güzel ismin manası...

Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftlerin çocuklarına vermeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de Burak ismi oluyor. Ancak bu ismi tercih etmeden önce anlamı ve analizi konusunda detaylı bir araştırma içerisine giriliyor. Bu nedenle dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Burak isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Burak ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

BURAK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erkek isimlerinden olan Burak, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli bu ismin anlamı "Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti" olarak belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor olsa da ailelerin bu ismi çocuklarına koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Bu isme sahip çok sayıda ünlü de bulunuyor. İşte onlardan birkaçı:

  • Burak Kut (şarkıcı)
  • Burak Özçivit (oyuncu)
  • Burak Deniz (oyuncu)
  • Burak Yılmaz (futbolcu)
  • Burak Aksak (senarist)

BURAK İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Burak isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • B: Sezgileri güçlü, öz sezilerine güvenen
  • U: Durağan ve ayakları yere sağlam basan
  • R: Tereddütlü, karar vermekte zorlanan
  • A: Algılama duygusu gelişmiş, mantıklı düşünebilen ve mantığıyla hareket eden
  • K: İş ve aşk yaşamında başarılı, başarılarıyla dikkat çeken

Bu isme sahip olan kişilerin belirgin özelliklerinden bir tanesi duygusallıkları. Bu nedenle hayatta alacakları kararlarda duygularıyla hareket edebiliyorlar. Ancak mantıklı düşünme kabiliyetleri de oldukça gelişmiş olduğu için iki becerilerini bir araya getirerek en doğru kararı alabiliyorlar. Bu noktada da sezgilerini de devreye sokmayı ihmal etmiyorlar. Yaşam felsefeleri ise sevmek ve sevilmek. İnsanlara içtenlikle yaklaşıyorlar ve bu özellikleri sayesinde çevrelerinde oldukça seviliyorlar. Romantik ilişkilerinde ise genellikle sadakat ve sonsuz bir aşk arıyorlar.

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BURAK İSMİNİN MANASI

Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde "Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti" manası bulunuyor. Bunun yanı sıra bu adın temiz ve berrak gibi manalara geldiği de biliniyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Bu kişilerin çok çalışarak hayatta başaramayacakları bir şey yok denilebilir. Ancak hem özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında hoşgörüsüz ya da fazla titiz davranmaları sorunlara yol açabiliyor. Mantıklı düşünme kabiliyetleri sayesinde maddi konularda daima başarı elde ediyorlar. Ancak maddi güçleri beraberinde büyük sorumlulukları da getirdiği için bu noktada dikkatli olmaları gerekiyor.

Burak isminin yanına yakışan isim olarak ise Can, Ali, Ahmet, Tahir, Asaf, Talha, Mert ve Çetin isimleri önerilebiliyor.

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