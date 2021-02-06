Burak isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftlerin çocuklarına vermeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de Burak ismi oluyor. Ancak bu ismi tercih etmeden önce anlamı ve analizi konusunda detaylı bir araştırma içerisine giriliyor. Bu nedenle dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Burak isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Burak ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

BURAK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erkek isimlerinden olan Burak, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli bu ismin anlamı "Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti" olarak belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor olsa da ailelerin bu ismi çocuklarına koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Bu isme sahip çok sayıda ünlü de bulunuyor. İşte onlardan birkaçı:

Burak Kut (şarkıcı)

Burak Özçivit (oyuncu)

Burak Deniz (oyuncu)

Burak Yılmaz (futbolcu)

Burak Aksak (senarist)

BURAK İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Burak isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: