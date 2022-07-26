Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç kadın doğal pozlarıyla adından söz ettiriyor. Vatandaşlar internette "Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit kimdir?", "Burçun Özçivit nereli, İnstagram adresi nedir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi...

BURAK ÖZÇİVİT'İN KIZ KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT KİMDİR?

Bülent Özçivit - Ceyhan Özçivit çiftinin kızı olan Burçun Özçivit, "Baba Ocağı", "Küçük Sırlar", "Zoraki Koca", "Çalıkuşu", "Kara Sevda" ve "Kuruluş: Osman" gibi dizilerde sergiledği performansla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Burak Öçivit'in kardeşidir.

Burçun Özçivit 2014 yılında Ahmet Deniz ile evlenmiştir. Bir kızları olan Ahmet Deniz ile Burçun Özçivir 2019 yılında boşanmıştır.

BURÇUN ÖZÇİVİT İNSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'in Instagram kullanıcı adı @burcunozcivit'tir.

