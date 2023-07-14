Burcu Güneş, 'teşhirci' dediği Gülşen'in transparanından giydi! Hande Sarıoğlu dayanamadı

Geçtiğimiz yıl Gülşen’in giydiği sahne kıyafetleri için ‘teşhirci’ yorumunu yapmasıyla günlerce tartışılan Burcu Güneş sosyal medyayı salladı.

Gülşen ve Hande Yener gibi isimlere o dönem sert çıkan Güneş "‘Kadınlar özgürdür bize karışmayın falan.’ İyi de kadın olmakla teşhirin alakası ne? Pop müziğini de kurtarma görevi size kalmadı kağıt bebekler. Siz doymak bilmeyen teşhirinize bakın. Keseye de uygun mu?" diyerek dikkat çekmişti.

Güneş bu sözleri unutmuş olacak ki yeni klibinde Gülşen’in kıyafetinin aynısını giydi.

Bu detay ise Gülşen fanlarının gözünden kaçmadı. “Gülşen’e teşhrci diyene bakın” yorumuyla Twitter’da paylaşımlar yapıldı ve Güneş topa tutuldu.

HANDE SARIOĞLU DAYANAMADI

Spiker Hande Sarıoğlu da kendini tutamadı. Hande Sarıoğlu bu konuda sık sık gündeme gelen Işın Karaca'yı hatırlatarak "Bugün akıyoor yaaa, Demet Akalın, Burcu Güneş... Ben Işın Karaca’nın kızını bekliyorum, dur daha keser döner zamanı gelecek" dedi.



