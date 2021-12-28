Burcu Özberk hünerlerini sergiledi! Nefes kesen dans videosu

Güneşin Kızları, Badem Şekeri, Direniş Karatay ve Afili Aşk dizileriyle kariyerinde başarılı bir yol alan Burcu Özberk, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle ekranda boy gösteriyor.

Burcu Özberk, Fox TV’de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Romantik komedi hikayelerinin aranılan kadın oyuncularından birisi olan Burcu Özberk, 8.6 milyon takipçisinin bulunduğu instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini mest ediyor.

BURCU ÖZBERK’TEN DANS VİDEOSU

Burcu Özberk’in Instagram hesabında en son paylaştığı dans videosu yine sosyal medyada gündem oldu. Dansçı ve kareograf Çisil Sıkı ile birlikte yaptığı dansın videosunu paylaşan Burcu Özberk takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncunun, ‘Biz de akıma katılmayalım mı?’ yazdığı dans videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı takipçileri oyuncunun enerjisine hayran kalarak, ‘Ben de bu enerjiden istiyorum!’ şeklinde yorumda bulundu.



