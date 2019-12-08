Burcu Özberk'ten olay olan poz! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye böldü.

Son paylaşımında göğüs ve göbek dekoltesiyle dikkat çeken Özberk, sosyal medyada birçok cesur pozu, hayranlarının beğenisine sunuyor.

Özberk'in bikinili ve dekolteli pozlarına, olumlu yorumlar yapıldığı kadar olumsuz yorumlar da geliyor.

Genç oyuncunun, özellikle yeşil tonlardaki sırt dekolteli bir kıyafetle verdiği kalça pozuna, takipçileri ateş püskürdü.

Bir kullanıcı, Özberk'in bu fotoğrafına, "Çıplaklığı güzellik sanan bir topluma sahibiz. Hele ki sürekli ekranlarda olup gençlere böylesine kötü örnek olan sizler. Çok yazık!" şeklinde yorum yaptı.

Diğer kullanıcılar ise "Bir insan kendini bu kadar ucuzlaştırırdı, zavallısın!", "Parayı buldun, bozuldun sen de" ve "Ben seni ahlaklı bilirdim" gibi bir yığın acımasız yorum yaptı.

Genç oyuncunun fotoğraflarına gelen yorumlar sadece eleştiri tarzında değildi. Birçok takipçisi, cinsel tacize varan çirkin sözler de sarf etti.

Bir kadın kullanıcı, Özberk'in bu çirkin yorumlara nasıl bu kadar sessiz kaldığına sitem ederek, "Bu kadar çirkin yorumun fotoğraflarının altında yer alması, seni nasıl rahatsız etmiyor anlamıyorum! Bari yoruma kapat, tiksindim okudukça" dedi.

