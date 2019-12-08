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Burcu Özberk'ten olay olan poz! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisinin yıldızı Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Özberk'in iddialı pozları takipçilerini ikiye böldü.

Burcu Özberk'ten olay olan poz! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye böldü.

Son paylaşımında göğüs ve göbek dekoltesiyle dikkat çeken Özberk, sosyal medyada birçok cesur pozu, hayranlarının beğenisine sunuyor.

Özberk'in bikinili ve dekolteli pozlarına, olumlu yorumlar yapıldığı kadar olumsuz yorumlar da geliyor.

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Genç oyuncunun, özellikle yeşil tonlardaki sırt dekolteli bir kıyafetle verdiği kalça pozuna, takipçileri ateş püskürdü.

Bir kullanıcı, Özberk'in bu fotoğrafına, "Çıplaklığı güzellik sanan bir topluma sahibiz. Hele ki sürekli ekranlarda olup gençlere böylesine kötü örnek olan sizler. Çok yazık!" şeklinde yorum yaptı.

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Diğer kullanıcılar ise "Bir insan kendini bu kadar ucuzlaştırırdı, zavallısın!", "Parayı buldun, bozuldun sen de" ve "Ben seni ahlaklı bilirdim" gibi bir yığın acımasız yorum yaptı.

Genç oyuncunun fotoğraflarına gelen yorumlar sadece eleştiri tarzında değildi. Birçok takipçisi, cinsel tacize varan çirkin sözler de sarf etti.

Bir kadın kullanıcı, Özberk'in bu çirkin yorumlara nasıl bu kadar sessiz kaldığına sitem ederek, "Bu kadar çirkin yorumun fotoğraflarının altında yer alması, seni nasıl rahatsız etmiyor anlamıyorum! Bari yoruma kapat, tiksindim okudukça" dedi.

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
Abartılı bir dekolte yok. Kıskanmasın kezbanlar.
SİZE NE ULAN KİMİN NE GİYECEĞİ, NE YAPACAĞI? KOLAYINI BULSANIZ PLAJLARI KAPATACAKSINIZ? TÜM KADINLARA ÇARŞAF GİYDİRECEKSİNİZ! NOKTA!
Nasılda zoruna gidiyor çarşaf bide Müslüman olacaksınız çarşafa bu kadar karşısınız yazıklar olsun
Hadi ordan zbd
afustelik yap, kokoin cek sonra porno filmin yayinlansin, sonra da umreye gidersin
yok be. Kesin Anıtkabir'e gider
@evetullah günümüz magazin dünyasına en uygun yorum :D
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