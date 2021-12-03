Burnundaki doğum lekesiyle alay edenlere meydan okudu! Beden pozitifliğini savundu

Reaven isimli bir kadın, sosyal medya hesabından beden pozitifliğini savunduğu paylaşımlarıyla tanınıyor. Burnunun tam ucunda büyük bir doğum lekesi bulunan kadın yıllarca bu görüntü nedeniyle eleştirildiğini ifade etti. Doğum lekesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldığını anlatan Reaven, kahverengi lekeyi asla kaldırmayacağını söyledi ve sosyal medyada hesabından meydan okudu.

“KENDİN OL”

‘Babyravey’ ismiyle TikTok’ta paylaşım yapan Reaven, burnunun uç kısmında bulunan nokta şeklindeki doğum lekesini gösteren bir gönderi yayınladı. Burnunu tam gösterecek şekilde bir pozunu yayınlayan Reaven, “Sosyal medyada bir kişi doğum lekemle dalga geçtiğinde sadece gülümsüyorum. Ben onu seviyorum ve varlığımın her günü benzersiz olmayı benimsiyorum” dedi.

İnsanların dış görüntüsü nedeniyle olumlu ya da olumsuz yorumlara maruz kalmaması gerektiğini dile getiren Reaven, gönderisine “Kendin ol, sen ol, insanlarda görünenden çok daha fazlası var” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Reaven’in gönderisi 800 binden fazla görüntülenmeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı doğum lekesini sevimli bulduğunu ifade etti. Kullanıcılar kötü yorum yapanların aksine doğum lekesi sayesinde Bambi’ye benzediğini belirtti.



