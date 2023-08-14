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Bursa Bülbülü'nün yıldızı Seda Türkmen aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

14.08.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Ata Demirer’in Bursa Bülbülü filminde Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seda Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşkını ilan etti. Türkmen'in kalbini ünlü yönetmene kaptırdığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun sevgilisi bakın kimmiş...

Kanatsız Kuşlar, Benim Tatlı Yalanım, Tövbeler Olsun, Mahkum gibi dizilerde rol alan ve son olarak Ata Demirer’in Bursa Bülbülü filminde hayat verdiği Sevda karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşkını duyuran Seda Türkmen'in kalbini ünlü yönetmene kaptırdığı ortaya çıktı. Sessiz sedasız devam eden beraberliğin ilk fotoğrafını Deniz Yorulmazer paylaştı.

Seda Türkmen paylaşım

Yorulmazer, arkadaş ortamında yakınlaştığı Türkmen’in kendisini öptüğü fotoğrafı, Ajda Pekkan ile Tanju Okan‘ın “Hancı” şarkısı eşliğinde paylaştı. Aynı paylaşımı Seda Türkmen'de kendi hesabından yaptı.

Seda Türkmen 2

“Ufak Tefek Cinayetler”, “Kuş Uçuşu”, “Ahh Belinda” gibi çok konuşulan dizi ve filmlere imza atan Deniz Yorulmazer, Netflix için Burak Özçivit, Mert Yazıcıoğlu ve Levent Can‘ı buluşturan “Berber” filmini çekecek.

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