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Bursa'da 2 milyonluk soygun! Alarm çaldı ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 07:48 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesi'ndeki Kurtuldu Sokak'ta bulunan bir kuyumcu dükkanı hırsızların hedefi oldu. Mehmet Can Demir'e ait kuyumcunun yanındaki dükkandan duvarı delerek içeri giren hırsızlar, alarma rağmen tezgahta bulunan 2 milyon lira değerindeki 1 kilogram altını çaldılar.

Soyguncular balyoz ve murçlarla deldikleri duvardan çıkarak hırsızlık yaptıkları bölgeden uzaklaştı. Alarm sisteminden gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık olayını çözebilmek için parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi başlattı.

Bursa'da kuyumcu mağazasına, bitişikteki dükkanın duvarını delerek giren soyguncular, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını alarak girdikleri delikten kaçtı.
Soygun, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Kurtuldu Sokak'ta bulunan Mehmet Can Demir'e ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soyguncular sabah 05.00 sularında kuyumcunun bitişiğindeki dükkanın kapısını kırarak içeri girdi. Kuyumcuya bitişik olan duvarı yanlarında getirdikleri balyoz ve murçlarla delerek içeri girdiler. Alarmın çalmasına rağmen tezgahta bulunan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 10 kilogram altını alan soyguncular, girdikleri delikten çıkarak hızla uzaklaştı.
Alarm sisteminden gelen ihbar üzerine kuyumcu dükkanına gelen ekipler hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti. Çevrede parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler, hırsızları her yerde arıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa kuyumcu soygun hırsız

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